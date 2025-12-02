Özgür Özel "Stockholm" tartışmasına noktayı koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dördüncü kez seçildiği CHP Kurultayı'ndaki konuşmasındaki "Dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" sözlerine DEM Parti tepki gösterdi. DEM Parti resmi sosyal medya hesabından parti Eş Genel Başkanı "Tülay Hatimoğulları'nın CHP'ye yanıtıdır" diyerek paylaşım yaptı.

Özel, Hatimoğulları'nın bu tepkisine yanıt verdi. Nefes'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, şunları dile getirdi:

"Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. Hangi siyasi parti olursa olsun diye başladım cümleme zaten. AKP’nin MHP ’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım’ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim"

DEM Parti'den Özgür Özel'e "Stockholm" yanıtı

CHP Lideri Özel, CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçim günü şunları ifade etmişti:

"Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz"

DEM Parti de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Çanakkale’den yanıt verdi:

Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır.

Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız…"