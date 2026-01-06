Son Dakika | Gelecek Partisi'nden istifa etmişti: AKP'ye katılacak

19 Temmuz 2025'te Gelecek Partisi'nden Selim Temurcu ile beraber istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AKP'ye katılacak.

GELECEK'TEN İSTİFA ETTİ AKP'YE GEÇİYOR

Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, Şahin'in bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü aktardı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Şahin'in AKP'ye katılacağını şöyle duyurdu:

"Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, yarın AK Parti’ye katılıyor. Şahin’in bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ifade ediliyor. Şahin, CHP listelerinden milletvekili seçilmişti."

İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin

Gazeteci Sinan Burhan ise Şahin'e AKP rozetini yarın bizzat Erdoğan'ın takacağını ifade etti.

Burhan, katıldığı bir televizyon programında "Ayrıca bu bir sürecin devamı önümüzdeki günlerde sürpriz milletvekillerinden katılımlar olacak. Hem bağımsız hemde meclisteki hiç tahmin etmediğimiz siyasi partilerden katılımları göreceğiz" iddiasını ortaya attı.

CHP LİSTELERİNDEN MECLİSE GİRMİŞTİ

Yarın AKP'ye geçeceği öğrenilen İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, 2023 Genel Seçimleri'nde Millet İttifakı kapsamında hazırlanan CHP listelerinden seçilerek TBMM'ye girmişti.

ŞAHİN'NDEN İLK AÇIKLAMA

Şahin'in AKP'ye geçeceğini doğrulayan Saymaz, "AK Parti gençlik yuvam. Burada birarada olmanın Türkiye adına daha doğru olduğu kanaatindeyim" dediğini aktardı.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’den seçildiğini hatırlatınca “Ben Gelecek Partisi adına seçildim. Bir işbirliği yapıldı” diye yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

AKP'YE YARIN 3 İSİM KATILACAK

Şahin'in yanı sıra çarşamba günü CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu da AKP'ye katılacak.