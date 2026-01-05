Yeni Yol Grubu düşecek mi? DEVA Partili Ekmen açıkladı
Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun DEVA Partisi'nden istifa etmesinin ardından Yeni Yol Grubu'nun düşebileceği iddiası ortaya atılmıştı.
"GRUBUN DÜŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Grubun düşmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Ekmen şöyle konuştu:
- "Gerek Meclis’te temsil edilen farklı partiler gerekse de bağımsız milletvekillerinin, hatta partisi olsa bile Yeni Yol Grubu’nun Türk siyasetine kattığı değeri bilen birçok milletvekilinin ihtiyaç halinde dayanışma göstereceğinden eminim ama grubun düşmesi söz konusu değil."
Karatutlu'nun istifasına ilişkin "Bu istifa, DEVA Partisi kadrolarının onaylamadığı bir istifa oldu. AK Parti'nin muhalefet milletvekillerinden milletvekilliği transferini siyasetin doğal kodları açısından da doğru bulmuyoruz" şeklinde konuşan Ekmen, "Kısa vadede muhalefetin ve muhalefet seçmenin moralini bozmak, AK Parti'yi diri tutmak istiyorlar ama günün sonunda ister Meclis’ten seçim kararı almak için olsun ister olası bir anayasa değişikliği olsun 360 rakamını bulmaya çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’nun bugün DEVA Partisi’nden istifasıyla, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Grubu’nun milletvekili sayısı 20'ye düştü. TBMM İç Tüzüğü'ne göre partiler en az 20 milletvekiliyle grup kurabiliyor.
"BU ÇELİŞKİLERE DE HERHALDE İRFAN BEY BİR CEVAP VERİR"
Karatutlu'nun AKP'ye geçeceğini açıklamasına dair de konuşan Ekmen, Kahramanmaraş Milletvekili'nin iktidara yönelik eleştirilerde bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
- "Yani bütün Meclis'te kendi seçim bölgesini bu kadar güçlü olarak gündeme getiren kim vardı derseniz muhtemelen İrfan Bey'den başka birkaç isim saymak mümkün olmaz. Bu da bir çelişki yarattı. Bütçe görüşmeleri döneminde Sağlık Bakanlığı'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırımlarından, deprem ihalelerinden ve daha birçok konudan bizzat kendisi bahsetmişti. Şimdi 22 yıllık dönemde bugüne kadar yapılmayan bu kadar büyük sorunları AK Parti, İrfan Bey geçti diye 3 ayda mı çözecek, 6 ayda mı çözecek?
- Madem ki böyle bir yol gözüküyordu o zaman Kahramanmaraş'ın sorunlarını tespit etmek ve dillendirmekte bu kadar gerçekçi olmamalıydı. Dolayısıyla AK Parti'nin muhalefet milletvekillerinden milletvekilliği transferini siyasetin doğal kodları açısından da doğru bulmuyoruz.
- Hatırlayalım, Hakan Şükür istifa ettiğinde Sayın Erdoğan ‘O zaman vekillikten de istifa etsin’ demişti. Niye? ‘Hangi kesimin oyuyla geliyorsan o kesimin taleplerine uygun bir dönem bitirmen lazım. Fikrin değişirse dönem bittiğinde fikir değişebilir.’ O nedenle bu şekilde muhalefet seçmenin oyuyla gelip de milletvekili ya da belediye başkanı olanların AK Parti'ye geçişinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama milletvekilleri açısından da İrfan Bey açısından da bugüne kadar AK Parti'ye yönelik ifade ettiği bütün sorunların buharlaşmayacağını varsaydığımızda başka bir çelişki oluşturduğunu kabul ediyoruz.
- "Mesela 3 ay veya 6 ay sonra insanlar İrfan Bey'e şunu sorabilir: Geçtiniz tamam, geçen yıl bahsettiğiniz bu 10 sorundan hangisi nasıl çözüldü? İrfan Bey AK Parti'ye geçecek diye artık AK Parti 1 liralık işleri 3 lira ihale etmekten vaz mı geçecek? İrfan Bey oraya geçecek diye AK Parti'nin yerellerde kurduğu hegemonik ve şehrin bütün değerlerini, bütün çoğulculuğunu yok sayan, hükmetme ve siyaset yapma anlayışı ortadan mı kalkacak? Bu çelişkilere de herhalde İrfan Bey bir cevap verir."
Kaynak:ANKA