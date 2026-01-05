Yeni Yol Grubu düşecek mi? DEVA Partili Ekmen açıkladı

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun DEVA Partisi'nden istifa etmesinin ardından Yeni Yol Grubu'nun düşebileceği iddiası ortaya atılmıştı.

"GRUBUN DÜŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Grubun düşmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ekmen şöyle konuştu:

"Gerek Meclis’te temsil edilen farklı partiler gerekse de bağımsız milletvekillerinin, hatta partisi olsa bile Yeni Yol Grubu’nun Türk siyasetine kattığı değeri bilen birçok milletvekilinin ihtiyaç halinde dayanışma göstereceğinden eminim ama grubun düşmesi söz konusu değil."

Karatutlu'nun istifasına ilişkin "Bu istifa, DEVA Partisi kadrolarının onaylamadığı bir istifa oldu. AK Parti'nin muhalefet milletvekillerinden milletvekilliği transferini siyasetin doğal kodları açısından da doğru bulmuyoruz" şeklinde konuşan Ekmen, "Kısa vadede muhalefetin ve muhalefet seçmenin moralini bozmak, AK Parti'yi diri tutmak istiyorlar ama günün sonunda ister Meclis’ten seçim kararı almak için olsun ister olası bir anayasa değişikliği olsun 360 rakamını bulmaya çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.

"BU ÇELİŞKİLERE DE HERHALDE İRFAN BEY BİR CEVAP VERİR"

Karatutlu'nun AKP'ye geçeceğini açıklamasına dair de konuşan Ekmen, Kahramanmaraş Milletvekili'nin iktidara yönelik eleştirilerde bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi: