Deva Partisi milletvekili istifa etti

Deva Partisi milletvekili istifa etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karakutlu partisinden istifa etti. Karakutlu bu haftaki grup toplantısında AKP'ye katılacak.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP listelerinden meclise 15 milletvekili sokan DEVA Partisi bugün yine bir istifa haberiyle sarsıldı. DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karakutlu partisinden istifa etti.

Çarşamba günü AKP'ye katılacak Karakutlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan takacak.

DEVA Partisi'nde istifa depremi: 2 milletvekili birden partiden ayrıldıDEVA Partisi'nde istifa depremi: 2 milletvekili birden partiden ayrıldı

DEVA PARTİSİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 8'E DÜŞTÜ

Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.
karakutlu.jpg

İRFAN KARAKUTLU KİMDİR?

İrfan Karatutlu, 1965 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, 1983 yılında Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Eğitim hayatına devam ederek 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Ardından 2003 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık kazandı.

Siyasi kariyerine 2010 yılında AKP’den Kahramanmaraş Milletvekili olarak başlayan Karatutlu, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adaylığı için çalışmalar yürüttü. 2020 yılında DEVA Partisi’nin Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. Yakın dönemde DEVA Partisi’nden istifa eden Karatutlu’nun yeniden AKP’ye katılacağı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Türkiye
7 yaşındaki kızını ve eşini canice katleden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
7 yaşındaki kızını ve eşini canice katleden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Bu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldı
Bu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldı
CHP'den TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına tepki
CHP'den TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına tepki