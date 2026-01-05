14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP listelerinden meclise 15 milletvekili sokan DEVA Partisi bugün yine bir istifa haberiyle sarsıldı. DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karakutlu partisinden istifa etti.

Çarşamba günü AKP'ye katılacak Karakutlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan takacak.

DEVA PARTİSİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 8'E DÜŞTÜ

Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.



İRFAN KARAKUTLU KİMDİR?

İrfan Karatutlu, 1965 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, 1983 yılında Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Eğitim hayatına devam ederek 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Ardından 2003 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık kazandı.

Siyasi kariyerine 2010 yılında AKP’den Kahramanmaraş Milletvekili olarak başlayan Karatutlu, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adaylığı için çalışmalar yürüttü. 2020 yılında DEVA Partisi’nin Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. Yakın dönemde DEVA Partisi’nden istifa eden Karatutlu’nun yeniden AKP’ye katılacağı ifade ediliyor.