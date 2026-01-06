Davutoğlu'ndan DEVA Parti'li Babacan'a ziyaret
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dönem AKP'de beraber çalıştığı DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile bir araya geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Parti'ni ziyaret ederek Genel Başkan Ali Babacan ile bir araya geldi.
DAVUTOĞLU'NDAN BABACAN'A ZİYARET
Uzun bir dönem AKP'de birlikte çalışan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Ali Babacan sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın @Ahmet_Davutoglu’nu genel merkezimizde ağırladık.— Ali Babacan (@alibabacan) January 6, 2026
Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.