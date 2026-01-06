Davutoğlu'ndan DEVA Parti'li Babacan'a ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dönem AKP'de beraber çalıştığı DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Parti'ni ziyaret ederek Genel Başkan Ali Babacan ile bir araya geldi.

Uzun bir dönem AKP'de birlikte çalışan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - DEVA Partisi Lideri Ali Babacan (6 Ocak 2026)

Ali Babacan sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

