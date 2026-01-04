Erişim engeli getirilmişti: Murat Ongun yeni X hesabını duyurdu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, erişim engeli getirilen X sosyal medya hesabına alternatif yeni bir X hesabı açtı.
Murat Ongun'dan çarpıcı iddia: İBB tanığı cinsel saldırı suçlusu!
"MİLLİ GÜVENLİK" GEREKÇESİYLE KAPATILMIŞTI
Murat Ongun'un sosyal medya hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenmişti.
Son Dakika | Murat Ongun'un sosyal medya hesabına kapatma kararı
Yeni hesabını, henüz Türkiye'de görünmez kılınmayan hesabından paylaşan Ongun, "Yeni hesabım @murat__ongun'u takip etmeniz bana ayrıca güç ve moral verecektir" ifadelerini kullandı.
"YENİ HESABIMI TAKİP ETMENİZ BANA AYRICA GÜÇ VE MORAL VERECEKTİR"
Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:
Ne yazık ki doğru bilgilendirme yaptığım halde, bu X hesabım engellendi. Üstelik hiç alakası olmayan bir kanun maddesi dayanak yapılarak.
Kısa zaman içinde bu hesap kapanacak. Kapandıktan sonra gerekli gördüğüm bilgileri ve olayları kamuoyuyla @murat__ongun hesabından paylaşacağım.
Yeni hesabım @murat__ongun'u takip etmeniz bana ayrıca güç ve moral verecektir.
Yaşasın Demokrasi!
Yaşasın Cumhuriyet!