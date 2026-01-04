Erişim engeli getirilmişti: Murat Ongun yeni X hesabını duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, erişim engeli getirilen X sosyal medya hesabına alternatif yeni bir X hesabı açtı.

Murat Ongun'un sosyal medya hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Yeni hesabını, henüz Türkiye'de görünmez kılınmayan hesabından paylaşan Ongun, "Yeni hesabım @murat__ongun'u takip etmeniz bana ayrıca güç ve moral verecektir" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

Ne yazık ki doğru bilgilendirme yaptığım halde, bu X hesabım engellendi. Üstelik hiç alakası olmayan bir kanun maddesi dayanak yapılarak.

Kısa zaman içinde bu hesap kapanacak. Kapandıktan sonra gerekli gördüğüm bilgileri ve olayları kamuoyuyla @murat__ongun hesabından paylaşacağım.

Yeni hesabım @murat__ongun'u takip etmeniz bana ayrıca güç ve moral verecektir.

Yaşasın Demokrasi!

Yaşasın Cumhuriyet!