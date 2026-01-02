Son Dakika | Murat Ongun'un sosyal medya hesabına kapatma kararı

İBB davası kapasımda Mart 2025'ten bu yana tutuklu olan Murat Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Hesap X tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

Murat Ongun 'itirafçı' Muhittin Palazoğlu'nu ifşa etti

İBB 'İTİRAFÇISINI' İFŞA ETMİŞTİ

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart sabahı gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan eski İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Murat Ongun

İBB soruşturmasında 'buharlaşan' aileler olduğunu belirten Ongun, bunlarından birinin de Palazoğlu ailesi olduğunu söyleyen Ongun, Muhittin ve Ahmet Palazoğlu kardeşlerin etkin pişmanlıktan faydalandığını belirtmişti.

Ongun, "Muhittin Palazoğlu'nu anlatayım" diyerek onun söylediği bazı iddiaları şöyle paylaştı: