Son Dakika | Murat Ongun'un sosyal medya hesabına kapatma kararı
İBB davası kapasımda Mart 2025'ten bu yana tutuklu olan Murat Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.
Hesap X tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.
Murat Ongun 'itirafçı' Muhittin Palazoğlu'nu ifşa etti
İBB 'İTİRAFÇISINI' İFŞA ETMİŞTİ
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart sabahı gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan eski İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
İBB soruşturmasında 'buharlaşan' aileler olduğunu belirten Ongun, bunlarından birinin de Palazoğlu ailesi olduğunu söyleyen Ongun, Muhittin ve Ahmet Palazoğlu kardeşlerin etkin pişmanlıktan faydalandığını belirtmişti.
Ongun, "Muhittin Palazoğlu'nu anlatayım" diyerek onun söylediği bazı iddiaları şöyle paylaştı:
- "3 KEZ ZIPLAYAN ÇEKİRGE: MUHİTTİN PALAZOĞLU
- İBB iddianamesinden buharlaşan aileler var. Biri de Palazoğlu kardeşler. Ahmet Palazoğlu açık yalan ifadeyle serbest. Abisi Muhittin de 2 yalan beyan verdi, savcı, hakkında ceza istemedi. Becerikli Muhittin ifadesinde Ak Parti ile yakınlığını ima etti, tutuklananlarla “aynı duygu ve düşünceleri hiç bir şekilde paylaşmıyorum.” dedi. O zaman kendi camiasına, benim tanıdığım Muhittin’i anlatayım, Muhittin’in anlattıklarıyla…
- “Cumhurbaşkanı ile başsavcı Cuma Namazı için Hz. Ali Camii’nde buluşuyorlar. Namaz sonrası imam odasına geçiyorlar. Başsavcı burada İBB soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi veriyor. Camiye birini gönderip, telefonla bunları çektirirseniz büyük patlarlar.”
- TENEZZÜL DAHİ ETMEDİK
- “Hakan Fidan’ın oğlu en yakın arkadaşım. Bir şey lazım olursa ben onunla hallederim, söyleyin yeter. Tüm yaz teknemde brilikte eğlendik.”
- SAYIN BAKANIM, SAMİMİ TAVSİYEM OĞLUNUZU BU ZEVZEKTEN UZAK TUTUNUZ. AĞZI DA GEVŞEK.
- Muhittin, en küçük kardeşi Esat’ın kayınpederi Cübbeli Ahmet Hoca’yı jurnallemeyi de ihmal etmedi.
- “Cemaat üyelerini villasının en alt katında kabul eder. Burada, yerde halıdan başka eşya yoktur. Sadelikle kandırır. Bir üst katta gerçek salonu bulunur. Milyonluk İtalyan lüks mobilyalar ve toplam değeri 20 Milyon Doları bulan tablolarla süslüdür. Bunu haber yaptırsanız iyi olur.”
- CİDDİYE BİLE ALMADIM, “CÜBBELİ AHMET HOCA’NIN SANATSEVER OLMASINA SEVİNDİM.” dedim.
- Pazarlama sanatının bu duayen isminin, devletin zirvesindekilerin çocuklarının ticaret hayatıyla ilgili anlattığı detayları mahkemeye yazılı sunacağız. Böylece sözde tanığın SIFATI daha iyi anlaşılacak. Bakalım çekirge 2026’da da zıplamayı başaracak mı?"