Murat Ongun 'itirafçı' Muhittin Palazoğlu'nu ifşa etti

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile aynı gün gözaltına alınıp ardından tutuklanan eski İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Murat Ongun Cem Küçük'e meydan okudu: Sabırsızlıkla suç duyurunu bekliyorum!

İBB soruşturmasında 'buharlaşan' aileler olduğunu belirten Ongun, bunlarından birinin de Palazoğlu ailesi olduğunu söyledi.

Muhittin ve Ahmet Pazaloğlu kardeşlerin etkin pişmanlıktan yararlandığını belirten Ongun, dikkat çeken iddialarda bulundu. Ongun, "Muhittin Palazoğlu'nu anlatayım" diyerek onun söylediği bazı iddiaları şöyle paylaştı:

"3 KEZ ZIPLAYAN ÇEKİRGE: MUHİTTİN PALAZOĞLU

İBB iddianamesinden buharlaşan aileler var. Biri de Palazoğlu kardeşler. Ahmet Palazoğlu açık yalan ifadeyle serbest. Abisi Muhittin de 2 yalan beyan verdi, savcı, hakkında ceza istemedi. Becerikli Muhittin ifadesinde Ak Parti ile yakınlığını ima etti, tutuklananlarla “aynı duygu ve düşünceleri hiç bir şekilde paylaşmıyorum.” dedi. O zaman kendi camiasına, benim tanıdığım Muhittin’i anlatayım, Muhittin’in anlattıklarıyla…

“Cumhurbaşkanı ile başsavcı Cuma Namazı için Hz. Ali Camii’nde buluşuyorlar. Namaz sonrası imam odasına geçiyorlar. Başsavcı burada İBB soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi veriyor. Camiye birini gönderip, telefonla bunları çektirirseniz büyük patlarlar.”

TENEZZÜL DAHİ ETMEDİK

“Hakan Fidan’ın oğlu en yakın arkadaşım. Bir şey lazım olursa ben onunla hallederim, söyleyin yeter. Tüm yaz teknemde brilikte eğlendik.”

SAYIN BAKANIM, SAMİMİ TAVSİYEM OĞLUNUZU BU ZEVZEKTEN UZAK TUTUNUZ. AĞZI DA GEVŞEK.

Muhittin, en küçük kardeşi Esat’ın kayınpederi Cübbeli Ahmet Hoca’yı jurnallemeyi de ihmal etmedi.

“Cemaat üyelerini villasının en alt katında kabul eder. Burada, yerde halıdan başka eşya yoktur. Sadelikle kandırır. Bir üst katta gerçek salonu bulunur. Milyonluk İtalyan lüks mobilyalar ve toplam değeri 20 Milyon Doları bulan tablolarla süslüdür. Bunu haber yaptırsanız iyi olur.”

CİDDİYE BİLE ALMADIM, “CÜBBELİ AHMET HOCA’NIN SANATSEVER OLMASINA SEVİNDİM.” dedim.

Pazarlama sanatının bu duayen isminin, devletin zirvesindekilerin çocuklarının ticaret hayatıyla ilgili anlattığı detayları mahkemeye yazılı sunacağız. Böylece sözde tanığın SIFATI daha iyi anlaşılacak. Bakalım çekirge 2026’da da zıplamayı başaracak mı?"