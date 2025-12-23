Murat Ongun Cem Küçük'e meydan okudu: Sabırsızlıkla suç duyurunu bekliyorum!

İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, dün akşam sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddia paylaştı.

2025 yılı asgari ücretinin açıklandığı tarihte iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ün WhatsApp'tan kendisine mesaj gönderdiğini söylemişti.

Küçük ise, Ongun'a verdiği yanıtta iddialarını ispat etmesini istemiş ve dava edeceğini söylemişti.

"BELGELİ BİR YAZIŞMAYI BU KADAR KOLAY NASIL YALANLIYOR, ANLAMIYORUM"

Küçük'ün iddiayı reddetmesi üzerine Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yaptı.

Murat Ongun "Cem Küçük ortak anımızı yalanlamış, dava açacağım demiş. Belgeli bir yazışmayı bu kadar kolay nasıl yalanlıyor, anlamıyorum. Sabırsızlıkla suç duyurunu bekliyorum. Yayınladığın an yanıtını alacaksın" ifadelerini kullandı.

Ongun, Küçük'ün ortağı olduğu iddia edilen ayakkabı şirketine ilişkin de şunları söyledi:

"Bu arada ortağı olduğun 3 harfli ayakkabı şirketi, 2023 ve 2024’ü tek kuruş vergi ödemeden kapattı. Üstelik 4 kat sermaye artırmana rağmen. Bakalım 2025’te vergi ödeyecek misin?

Basın Kartı Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre basın kartı alanlar, medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunamaz. İletişim Başkanlığı, varsa basın kartını iptal etmeli, olup da etmediyse; görev ihmali yapıyor.

Suç duyurunu bekler, ticaret yaşamında başarılar dilerim."

NE OLMUŞTU?

Murat Ongun'un dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden Cem Küçük anısını anlatmıştı.

Ongun'un paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"Geçen yıl bu zamanlar… Asgari ücrete yapılan küçük zam, büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert eleştiriliyordu. Aynı akşam evdeyim. Telefonuma Whatsapp’tan bir mesaj geldi. Yazan Cem Küçük. Diyor ki; “Murat, asgari ücret işinde büyük yanlış yaptılar. Hükümete GOL ATMAK için büyük fırsat. Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın, bir tweet atsın büyük PUAN TOPLAR.” Goller, puanlar, Cem Küçükler… Şaşırdım. Bu anıyı neden anlattım? Hükümet asgari ücret artışında elini bol tutmalı. En yakınındakiler bile bu konuda hassas. Belki Cem gibi tepkilerini farklı metodlarla gösteriyorlar ama hassaslar. Üstelik Cem tek değil. Yakınlarınızda çok Cem var."

"DAVA AÇACAĞIM"

Cem Küçük ise Ongun'un söylediklerinin yalan olduğunu savunarak dava açacağını söylemişti. Küçük, şu ifadeleri kullanmıştı: