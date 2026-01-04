Murat Ongun'dan çarpıcı iddia: İBB tanığı cinsel saldırı suçlusu!

İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan "tanık" hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı iddiaya ilişkin açıklama yapan ongun, iddianamede "tanık" olarak ifadesine yer verilen kişinin, "cinsel saldırı" suçundan ceza aldığını, ayrıca "hırsızlık", "tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" gibi suçlardan da sabıkası bulunduğunu öne sürdü.

Ongun, ayrıca bu kişinin iktidara yakın TGRT ve Sabah grubuna ait yayınlara da çıkarıldığını kaydetti.

"İBB TANIĞI CİNSEL SALDIRI SUÇLUSU"

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

İBB TANIĞI CİNSEL SALDIRI SUÇLUSU Utanç verici bir tanık; Hasan Hüseyin Şenyurt. O bir suç makinası. Hırsızlık, tehdit, kamu görevlisine hakaret gibi pek çok suçtan ceza almış. Ne yazık ki bizim dosyamızda da 50’den fazla olayda, tanıklığı değerli görülmüş, iddianameye alınmış. Detayını yazamayacağım kadar insanlık dışı cinsel saldırıdan cezalandırılmış. Üstelik 2 defa. Ne yazık ki bu cinsel saldırı suçlusu kriminal şahsa, TGRT ve Sabah grubu ekranlarını açtı, konuşturdu. Maalesef biz sanık, bu suç makinası tanık oldu. Böyle bir profilin sözlerine itibar edildi, suçlandık. Evet İBB tanıkları ve iftiracıları istisnasız yalan beyanda bulundu. Mahkemede görüşeceğiz. Ama hiç olmazsa bir cinsel saldırı suçlusunun sözlerine itibar etmeseydiniz bari!