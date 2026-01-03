Murat Ongun'dan AKP'ye 'İçinizdeki İrlandalılar' mesajı! Erişim engeline ilk yorum

Murat Ongun'dan AKP'ye 'İçinizdeki İrlandalılar' mesajı! Erişim engeline ilk yorum
Yayınlanma:
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un X erişime engeli kararı verildi. Ongun, karara sosyal medya üzerinden tepki göstererek “"Hesabım engellendi. Oysa Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’ten beri tutuklu bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun‘un X hesabı (@Mrt_Ongun) erişime engellendi.

Son Dakika | Murat Ongun'un sosyal medya hesabına kapatma kararıMurat Ongun'un sosyal medya hesabına kapatma kararı

EngelliWeb’in aktardığına göre Ongun’un hesabının erişime engellenmesinin sebebi “5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması.” Hesap X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

murat-ongun.jpeg

"İÇİNİZDEKİ İRLANDALILAR" MESAJI

Murat Ongun, hesabının engellenmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, "Hesabım engellendi. Oysa Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece. Bence kaybeden onlar oldu. İçinizdeki İrlandalıları madem öğrenmek istemiyorsunuz, o zaman size kolay gelsin. Yalnız en yakınınızla bile temkinli konuşun. Kim kimdir belli olmaz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Siyaset
Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a Venezuela tepkisi! "Trump'ın darbesine tek laf edemedin"
Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a Venezuela tepkisi! "Trump'ın darbesine tek laf edemedin"
İmamoğlu’ndan seçim çağrısı
İmamoğlu’ndan seçim çağrısı