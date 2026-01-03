Murat Ongun'dan AKP'ye 'İçinizdeki İrlandalılar' mesajı! Erişim engeline ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’ten beri tutuklu bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun‘un X hesabı (@Mrt_Ongun) erişime engellendi.

Murat Ongun'un sosyal medya hesabına kapatma kararı

EngelliWeb’in aktardığına göre Ongun’un hesabının erişime engellenmesinin sebebi “5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması.” Hesap X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

"İÇİNİZDEKİ İRLANDALILAR" MESAJI

Murat Ongun, hesabının engellenmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, "Hesabım engellendi. Oysa Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece. Bence kaybeden onlar oldu. İçinizdeki İrlandalıları madem öğrenmek istemiyorsunuz, o zaman size kolay gelsin. Yalnız en yakınınızla bile temkinli konuşun. Kim kimdir belli olmaz!" ifadelerini kullandı.