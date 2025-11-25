Suriye'de Alevi mahalleleri hedefte: Şam güçleri halka ateş açtı

Laiklik, demokrasi, özgürlük diyorlar: Suriye’de büyük Alevi çıkışı

Olayların başlangıç noktası, Benu Halit isimli Bedevi aşiretinin yoğunlukta olduğu Zeydel köyünde bir çiftin evlerinde öldürülmesi oldu. Humus Eyaleti İç Güvenlik Müdürlüğü, çiftin öldürüldüğü evin duvarlarına kanla mezhepçi ve kışkırtıcı sloganlar yazıldığını açıkladı. Bu olayın duyulmasının ardından Bedevi gruplar tarafından seferberlik çağrıları yapıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) verilerine göre, nüfusu bir milyona yaklaşan Bedevi aşiretlerden yüzlerce kişi, Alevi mahallelerine yönelik saldırılar düzenledi. Saldırılar sadece Alevi yerleşimleriyle sınırlı kalmadı; Alevi, Hristiyan ve Ermenilerin bir arada yaşadığı El-Firduss ve Bab el-Dreyb mahalleleri de hedef alındı. SOHR Müdürü Rami Abdul-Rahman, cinayet mahalline yazılan yazıların mezhepsel çatışmayı körüklemek amacıyla kasıtlı bir provokasyon olduğunu vurguladı.

DİNİ LİDER GAZAL’DAN "ETNİK TEMİZLİK" UYARISI VE MEYDAN ÇAĞRISI

Saldırıların ardından Suriye Alevilerinin en üst düzey dini lideri Gazal Gazal, yaşananları "etnik temizlik" girişimi olarak nitelendirerek tarihi bir çağrıda bulundu. Gazal; Lazkiye, Tartus, Humus, Hama ve başkent Şam’daki Alevi vatandaşları organize bir şekilde meydanlara inmeye davet etti. Alevi Konseyi, protestoların kayıt altına alınmasını isterken, Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi ile Dürzi toplumundan da destek talep etti.

"FEDERALİZM VE ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK"

Gazal Gazal’ın çağrısıyla başlayan ve Esad sonrası dönemin en büyük Alevi halk hareketi olarak nitelendirilen gösterilerde siyasi talepler de yüksek sesle dile getirildi. Protestocuların uluslararası kamuoyuna duyurduğu taleplerin başında "federalizm ve siyasi ademi merkeziyetçilik" geldi. Ayrıca;

Alevilere yönelik etnik temizlik, cinayet ve adam kaçırma eylemlerinin derhal son bulması,

Cezaevlerinde tutulan Alevi tutukluların serbest bırakılması,

Adaletsizliğin ve ölümlerin durdurulması acil istekler arasında sıralandı.

SAHİL KENTLERİ VE HUMUS’TA SERT MÜDAHALE

Protestolar özellikle sahil kentleri Lazkiye ve Tartus ile gerilimin merkezi Humus’ta yoğunlaştı. Lazkiye'deki El-Ezher, El-Zira'a ve El-Sevra kavşakları ile Cebele'deki El-Amara kavşağında toplanan yüzlerce vatandaş, Suriye bayrakları taşıyarak sloganlar attı. Ancak Şam yönetimine bağlı güçlerin yanıtı sert oldu.

Gelen bilgilere göre Şam güçleri;

Lazkiye: Ziraat Kavşağı yakınlarında göstericilere ateş açtı. Şehrin girişindeki Cebeli Köprüsü ve çevre yolları kapatıldı. Alevi ayaklanmasını bastırmak üzere kente askeri takviyeler gönderildi.

Tartus: İl meydanındaki heykel tahrip edildi ve Şam yönetimi destekçileri tarafından alana mezhepçi sloganlar yazıldı.

Humus: El-Zehra Meydanı'nda toplanan barışçıl protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve aşırı güç kullanıldı. Güvenlik güçlerinin ayrım gözetmeksizin gerçek mermi kullandığı, bazı göstericilerin ise kamu güvenlik araçları tarafından ezildiği ve alanda büyük bir kaos yaşandığı rapor edildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: SOYKIRIM UYARISI

Bölgeden gelen haberler durumun kısmen kontrol altına alındığını öne sürse de Alevi toplumunun olası yeni saldırılar nedeniyle tedirginliği sürüyor. SOHR verilerine göre, mart ayından bu yana yaşanan şiddet olaylarında çoğu Alevi sivil olmak üzere yaklaşık 1.700 kişi hayatını kaybetti.

Almanya merkezli Suriye İnsan Hakları Derneği (AHRS) ise Humus’ta Alevilere, Ermenilere ve Hristiyanlara yönelik saldırıları kınayarak, Alevilerin ve diğer azınlık gruplarının Suriye’de "soykırım tehlikesi" altında yaşadığı uyarısında bulundu. Şam yönetimine bağlı silahlı grupların protestocuları tehdit etmeye ve eylemleri şiddet yoluyla bastırmaya devam ettiği bildirildi.