Suriye Alevileri özerklik ilan etti: Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi kuruldu

Suriye’de Alevi gruplar Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi’nin kurulduğunu duyurdu. Konseyin kuruluş bildirisi kapsamında ülkede savaşın bitirilmesi ve bölgeler arası adaletin sağlanması için federal sistem çağrısı yapıldı.

Konsey sözcüsü Kenan Weqaf, yeni siyasi oluşumun Lazkiye, Tartus, Humus vilayetleri ile Hama ve Ghab Ovası’nın bazı bölgelerini kapsadığını duyurdu.

GEREKÇE HTŞ’NİN ‘AYRIMCI’ POLİTİKALARI

Bildiride her bölgeye kendi kaynaklarını kendi kullanma ve iç çatışmalarına son verme yetkisi verilmesi gerektiği, bu yolla adaletin güç değil demokrasi ve adalet ile sağlanabileceği vurgulandı.

Konseyin, Suriye’deki Alevi toplumu tarafından, “Geçici yönetim tarafından dayatılan ayrımcı politikalar” sebebiyle kurulduğu belirtildi.

'ERDOĞAN HÜKÜMETİ TARAFINDAN DESTEKLENEN TERÖRİST SİSTEM'

Ayrıca bildiride Şam’daki geçici HTŞ yönetimi hakkında “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti tarafından desteklenen belirli bir siyasi dönemde iktidarı ele geçiren terörist sistem” ifadeleri kullanıldı. Suriye'de ateşkes ve siyasi çözüm çağrısında bulunan 2254 sayılı BM çözümü hatırlatıldı.

Aleviler, Suriye’de “tek renkli devlet” fikrini reddettiklerini söylerken Suriye’deki bütün terörist grupların çekilmesini talep etti.

Konsey bildirisinde, son olarak federal birlik sisteminin Suriye için en iyi yönetim biçimi olduğu tekrardan vurgulandı.

LAİK YÖNETİM ÖNGÖRÜLÜYOR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni kurulacak konsey, yönetim biçiminde sivil ve laik bir sistem öngörüyor. Federalizm prensiplerine uygun şekilde “adalet, yurttaşlık ve insan haklarına saygılı, din ve millet ayrımı yapmayan” olarak tanımlanan bir sistem planlanıyor.

Aynı zamanda konsey, Şam’daki HTŞ yönetiminin geçiş dönemindeki katliamlarına da atıfta bulunarak savaş suçlarının Uluslararası Adalet Divanı’na taşınacağını belirtiyor. Bu kapsamda hem Suriyeli hem de uluslararası hakimler soruşturma için görevlendirilecek.

