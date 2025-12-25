Nijerya’da camiye intihar saldırısı: Ölü sayısı artıyor

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, kalabalık bir camide bombalı saldırı meydana geldi. Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırıda en az beş kişinin öldüğünü belirtti.

SALDIRI NAMAZ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Polis Sözcüsü Nahum Daso'nun yerel basına yaptığı açıklamaya göre, olay eyalet başkenti Maiduguri'deki Gamboru pazarında akşam namazı sırasında yaşandı. Patlamada 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DOĞRULANMAMIŞ GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

Sosyal medyada patlamanın hemen sonrasına ait doğrulanmamış görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, pazar alanında toz bulutları arasında duran insanlar görülüyor.

BÖLGE UZUN SÜREDİR ŞİDDET ODAĞI

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi. Ancak bölgede daha önce de militanlar camileri ve kalabalık noktaları intihar saldırıları ve el yapımı patlayıcılarla hedef almıştı. Maiduguri, IŞİD’e bağlı militan İslamcı grup Boko Haram ve onun kolu olan Batı Afrika İslam Devleti'nin uzun süredir faaliyet gösterdiği bir bölge. Boko Haram'ın 2009'da başlattığı askeri operasyonlar ve bölgede kurulmak istenen İslam halifeliği çatışmalara neden olmuş, alınan güvenlik önlemlerine rağmen sivillere yönelik saldırılar ara ara devam etmişti. Benzer saldırılar halen sürüyor.