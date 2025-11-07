Çin'den ABD'ye Nijerya tepkisi: Trump saldırabiliriz demişti

Çin'in Nijerya Büyükelçisi Yu Dunhai, Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu ile başkent Abuja’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yu, Çin’in Nijerya hükümetinin kendi ulusal gerçeklerine uygun bir kalkınma yolunu izlemesini kararlılıkla desteklediğini ifade etti.

"KEYFİ YAPTIRIM TEHDİDİNİ REDDEDİYORUZ"

ABD'ye atıfta bulunan Büyükelçi Yu, "Çin, herhangi bir ülkenin iç işlerine din veya insan hakları bahanesiyle müdahalesine karşıdır. Keyfi yaptırım ve güç kullanımı tehdidini reddediyoruz" şeklinde konuştu. Yu, Çin’in Nijerya’nın iç güvenliğini sağlaması ve terörle mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

TRUMP'IN "ÖZEL ENDİŞE DUYULAN ÜLKE" AÇIKLAMASI

Büyükelçinin bu açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nijerya'ya yönelik son çıkışlarının ardından geldi. Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş ve Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ile askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

NİJERYA'DAN TEPKİ GELDİ

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Tinubu, ülkesinin anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasi olduğunu belirterek, "Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir" ifadelerini kullandı.

ECOWAS'TAN ORTAK AÇIKLAMA

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurguladı. ECOWAS, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.