Trump'tan Nijerya'ya harekat sinyali: Teröristleri yok etmek için...

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde hristiyanlara yönelik saldırıların meydana geldiği Nijerya'ya kritik bir uyarıda bulundu. "Eğer Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse" ifadeleriyle söze başlayan Trump, "İslami teröristleri tamamen yok etmek için 'silahlar ateşlenerek' pekâlâ girebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden diğer ülkelere yönelik dikkat çeken uyarılar yapmaya devam ediyor.

Daha önce uyuşturucu kartelleri üzerinden Venezuela'yı hedef alan Trump'ın hedefinde bu kez Nijerya yer aldı.

Nijarya'daki Hristiyanlara yönelik saldırılara hükümetin müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Trump,"Eğer Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse ABD gözden düşmüş ülkeye silahları ateleyerek girebilir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump

"SAVAŞ BAKANLIĞIMIZA OLASI EYLEME HAZIRLANMA TALİMATINI VERİYORUM"

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı yazılı açıklama ile Nijerya'yı sert ifadelerle uyardı.

Trump'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Eğer Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yönelik tüm yardımı ve desteği derhal durduracak ve bu artık gözden düşmüş ülkeye, bu korkunç vahşetleri işleyen İslami teröristleri tamamen yok etmek için 'silahlar ateşlenerek' pekâlâ girebilir.

Ben de bu vesileyle Savaş Bakanlığımıza olası eyleme hazırlanma talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, tıpkı terörist haydutların değerli Hristiyanlarımıza saldırması gibi, bu saldırı hızlı, acımasız ve tatlı olacaktır! Uyarı: Nijerya hükümeti hızlı hareket etse iyi olur!"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

