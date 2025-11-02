Rusya’dan ABD’ye Karayipler tepkisi

Rusya’dan ABD’ye Karayipler tepkisi
Yayınlanma:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucuyla mücadelede askeri güç kullanmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, “Uyuşturucuyla mücadelede aşırı askeri güç kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler hem Amerikan hukukunu hem de uluslararası hukuku ihlal ediyor.” dedi.

Zaharova, Rus basınına yaptığı değerlendirmede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de dahil olmak üzere birçok ülke temsilcisi ve uluslararası örgütün benzer görüşte olduğunu belirtti.

Latin Amerika ve Karayipler’de barışın korunması gerektiğine vurgu yapan Zaharova, “Bu bölgelerdeki gerginliğin düşürülmesi ve tüm sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde sürdüğünü söyleyen Zaharova, “Savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konular, ülkelerimizin ilgili bakanlıklarının yetki alanındadır. Venezuela yönetimini ulusal egemenliğini savunma konusunda destekliyoruz.” diye konuştu.

KARAYİPLER’DE TANSİYON YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle “Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele” gerekçesiyle orduya daha geniş yetkiler tanımıştı.

Bu kapsamda, ABD denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir gücü Venezuela açıklarına göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun “rejim değişikliği dahil tüm operasyonlara hazır” olduğunu açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülkesindeki 4,5 milyon milis gücünü seferber ederek, olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını duyurmuştu.

ABD’nin Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle bazı tekneleri hedef alması, hem Caracas yönetiminden hem de uluslararası kamuoyundan tepki çekmişti. Saldırıların “uluslararası hukuka aykırı” olduğu yönünde eleştiriler sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

