Şam Yönetimi Şeyh Maksud'da SDG'den açıklama geldi

Şam yönetimi, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde, 6 Ocak’ta SDG’nin geri çekilme çağrılarına yanıt vermemesi üzerine operasyon başlattı. Anadolu Ajansı, SDG’nin kentteki son mahalleden de çekildiğini duyurdu.

Gelişmenin ardından SDG yöneticilerinden İlham Ahmed açıklama yaptı. İlke TV’nin aktardığına göre, “uluslararası arabulucuların” önerdiği çekilme planına olumlu baktıklarını söyledi. Ancak bunun bazı şartlara bağlı olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin korunması bizim için en yüksek önceliktir. Uluslararası arabulucu güçlerin birliklerin güvenli biçimde Fırat’ın doğusuna konuşlandırılması teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu adımın, mahallelerde yerel Kürt güvenlik güçlerinin bulunmasını ve yerel halktan oluşan bir meclisin işleyişini güvence altına alması şarttır. Bu talep 1 Nisan anlaşmasıyla uyumludur.”

Suriye’nin geçici yönetimi, Halep’te SDG’ye karşı yürütülen operasyonun tamamlandığını ve Şeyh Maksud Mahallesi’nde tam kontrol sağlandığını açıkladı. Böylece SDG’nin kentteki son bölgesinin de devralındığı belirtildi.

AA’nın haberine göre, bazı silahlı unsurların siviller arasında gizlenmeye çalıştığı bildirildi. Bu nedenle halka evlerinden çıkmamaları ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaları çağrısı yapıldı. Ordu, acil durumlarda mahallede görev yapan birimlere doğrudan bilgi verilmesini istedi.

SANA, Şam yönetiminin Şeyh Maksud Mahallesi'ne girdiğini fotoğraflarla duyurdu

Şam yönetimi, SANA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Halep’teki Şeyh Maksud Mahallesi’nde kapsamlı arama ve tarama faaliyetlerinin tamamen tamamlandığını duyuruyoruz. Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki sivil vatandaşlarımıza, PKK ve terör örgütü SDG unsurlarının siviller arasında gizlenmesi nedeniyle evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuyoruz. Sivil vatandaşlarımız, herhangi bir acil durum halinde veya örgüt unsurlarının varlığına dair ihbarda bulunmak için mahalle sokaklarında bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilirler.”"

ABD'den Suriye hamlesi: Barrack Şam'a gönderildi

NELER OLMUŞTU?

6 Ocak’tan bu yana Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG ile Şam yönetimine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşandı. SDG’nin yoğun olduğu bölgeler “askerî bölge” ilan edildi.

SANA’ya göre, Şeyh Maksud’da saat 18.30’dan itibaren süresiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Şam yönetimi SDG’ye Halep’i terk etme çağrısı yaptı, hedef alınacak noktaları gösteren haritalar yayımlandı.

Verilen sürenin dolmasının ardından Suriye ordusu mahalleyi ağır silahlarla vurmaya başladı. Açıklamada, “Suç örgütüne dönüşen SDG’ye verilen tüm sürelerin sona erdiği, mahallede arama operasyonlarının başladığı” belirtildi.

Sivillere SDG mevzilerinden ve pencerelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Şam yönetimi tahliyeler için insani koridorlar açtığını duyurdu. Birleşmiş Milletler’e göre yaklaşık 150 bin sivil bölgeden göç etti.

Şam yönetimi, bireysel silah taşıma şartıyla SDG’lilerin kuzeydoğu Suriye’ye tahliyesine izin verdi. Tahliyeler otobüslerle yapıldı, görüntüler SANA tarafından yayımlandı. Bazı SDG unsurlarının otobüslere saldırdığı, can kaybı olmadığı bildirildi.

Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde kontrolün büyük oranda Şam yönetimine geçtiği, Şeyh Maksud’da çatışmaların durduğu ve güvenlik güçlerinin mahalleye girdiği açıklandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirterek, “Bu dönemi çatışma değil işbirliği dönemi yapmalıyız” dedi.

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da otobüs görüntülerini paylaşarak, “1 Nisan Anlaşması zor da olsa uygulanıyor” mesajı verdi. Güvenlik kaynakları, gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından izlendiğini aktardı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın telefonla görüştüğünü ve istikrar için atılacak adımların ele alındığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise Halep’te artan çatışmalar ve sivil kayıplar nedeniyle endişeli olduklarını, bazı sağlık merkezlerinin hizmet veremediğini ve yolların kapandığını açıkladı.