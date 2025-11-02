Trump saldırıyla tehdit etmişti: Nijerya gelişmeyi duyurdu

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Politika İletişimi Özel Danışmanı Daniel Bwala, X platformunda yaptığı açıklamada, Tinubu ve Trump arasında yakın bir tarihte bir zirve düzenleneceğini duyurdu.

'TERÖRİZMLE MÜCADELEDE ORTAK İRADE VAR'

Bwala, her iki liderin de terörizme karşı mücadelede güçlü bir irade sergilediklerini vurguladı. Danışman, "Trump yönetimi Nijerya'ya silah tedariki konusunda izin verdi. Tinubu bu kaynakları terörle savaşta etkili kullanarak somut başarılar elde etti" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜŞME YERİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Bwala, zirvенin Nijerya'nın başkenti Abuja'da veya ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşebileceğini söyledi. Görüşmede, Nijerya'daki terör gruplarının hedefinin yalnızca Hristiyan topluluklar mı yoksa farklı inanç mensupları da mı olduğu konusundaki farklı görüşlerin de masaya yatırılacağı ifade edildi.

TRUMP EKİM AYINDA NİJERYA'YI LİSTEYE EKLEMİŞTİ

Trump, 31 Ekim tarihinde Truth Social platformundan paylaştığı mesajda, Nijerya'yı "Hristiyanlara yönelik katliamlar" gerekçesiyle "özel endişe duyulan ülke" kategorisine dahil etmişti.

YARDIM KESİNTİSİ VE ASKERİ MÜDAHALE UYARISI

Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Nijerya'da Hristiyanlara karşı saldırıların devam ettiği iddiasıyla ülkeye yapılan tüm yardımların durdurulacağını bildirdi ve "Nijerya hükümeti bu duruma son vermezse, ABD'nin askeri müdahalesi ihtimal dahilindedir" uyarısında bulundu.