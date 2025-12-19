Rus istihbaratının yöntemi ortaya çıktı: Avrupa'dan gizli bilgileri böyle toplamışlar

2022'de Ukrayna'nın tam ölçekli işgalinden bu yana Moskova, yüzlerce tankerden oluşan gölge filosunu kurdu. Bu gemiler, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın Baltık ve Karadeniz limanlarından petrol taşıyor ve Kremlin'e her yıl yüz milyonlarca dolar kazandırıyor.

MÜRETTEBATTA BİR ÇİFT RUS İSMİ...

Ukrayna istihbaratına göre, son aylarda, genellikle alakasız ülkelere kayıtlı olan bu gemilerin bazıları, limandan ayrılmadan kısa bir süre önce ekstra mürettebat üyeleri aldı. Bu gemilerin mürettebat listesine göre; bu listelerde personel çoğunlukla Rus olmayanlardan oluşuyor, ancak belgelerin altında bir çift Rus ismi ve Rus pasaport bilgileri de yer alıyor.

RUS İSTİHBARATINA PARAVAN OLAN ŞİRKET

Birçok istihbarat kaynağıyla görüşerek, bu adamların birçoğunun Moran Security adlı gizli bir Rus şirketi tarafından istihdam edildiğini tespit etti. Bunların bazıları, daha önce Wagner grubu gibi Rusya'nın özel paralı asker şirketlerine çalışmış savaşçılar.

ABD TARAFINDAN YAPTIRIMLI

Batı istihbarat kaynakları, Moran'ın Rus ordusu ve istihbaratıyla bağlantıları olan özel bir güvenlik şirketi olduğunu söyledi. Şirket, Rus devlet şirketlerine “silahlı güvenlik hizmetleri” sağladığı ve “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü acımasız ve sebepsiz savaşı nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdığı” gerekçesiyle 2024 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.

Ukrayna ve Batı istihbarat kaynaklarına göre, Moran personeli Rusya'nın gölge filosundaki birçok tankere yerleştirilmiş ve genellikle gemide bulunan tek Ruslar.

ALTI AYDIR GÖLGE FİLODALAR

Ukrayna istihbaratı, bu muhafızların yaklaşık altı ay önce gölge filosuna katıldığını gözlemlediğini söyledi.

Bir Batı istihbarat kaynağı, bir keresinde Moran personelinin gölge filosundaki gemilerden birinden Avrupa askeri tesislerinin fotoğraflarını çektiğini ekledi. Kaynak daha fazla ayrıntı vermedi.