Son dakika | ABD Green Card çekilişlerini süresiz askıya aldı

ABD Ulusal Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, Green Card çekilişlerinin Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırganın da bu kapsamda ülkeye giriş yapmasının ortaya çıkmasının ardından alındığını ifade etti. Noem, Trump'ın talimatı ile bu kararı aldıklarını ifade etti. O paylaşım da şu şekilde:

Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırgan Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik piyangosu göçmen vizesi programı (DV1) kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmış ve yeşil kart almıştı. Bu iğrenç kişinin ülkemize girişine asla izin verilmemeliydi.

2017 yılında, Başkan Trump, DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir IŞİD teröristinin New York'ta kamyonla yaptığı ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı saldırının ardından bu programı sonlandırmak için mücadele etti.

Başkan Trump'ın talimatıyla, bu felaket getiren programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesi için USCIS'e DV1 programını derhal askıya alması talimatını veriyorum.