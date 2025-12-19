Tüm Amerika'yı ayağa kaldıran profesör cinayeti! Trump radikal kararını açıkladı

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı nedeniyle hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin ölü bulunduğu ifade edildi.

Polis yetkilileri, 13 Aralık günü Brown Üniversitesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı gerçekleştirirken yetkililer, üniversitedeki saldırının şüphelisi olan 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu ifade etti.

KENDİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADILAR!

Valente'nin kendini öldürdüğünü açıklayan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 arasında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü belirtti.

Yetkililer Valente'nin 15 Aralık günü hayatını kaybeden MIT profesörü Nuno Loureiro'nun uğradığı silahlı saldırının da şüphelisi olduğunu, Valente ve Loureiro'nun Portekiz'de bulunan bir üniversitede 1995 yılında aynı akademik programda yer aldığını ifade etti. FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi ve MIT kampüslerinde gerçekleşen silahlı saldırının ardından "Yeşil Kart" çekilişi (Diversity Visa) programını askıya aldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, şüphelinin ölü bulunduğunun açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brown Üniversitesi saldırısı şüphelisi Valente'nin 2017 yılında ABD'ye DV1 programı kapsamında giriş yaptığını ve Yeşil Kart (Green Card) sahibi olduğunu ifade etti. Noem, "Bu iğrenç şahsın ülkemize girmesine izin verilmemeliydi." sözlerini sarf etti.

Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın direktifiyle, Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) DV1 programının durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

“AKTİF SİLAHLI SALDIRGAN ALARMI” VERİLMİŞTİ!

ABD'de bulunan Brown Üniversitesi’nde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık günü yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, meydana gelen saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. Yetkililer, silahlı saldırıya ilişkin şüphelinin arandığını kaydetmişti.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.