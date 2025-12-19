Trump’tan Ukrayna’ya krtik uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna’ya anlaşma konusunda gecikmemesi yönünde mesaj verdi.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Miami’de gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna temaslarına değinerek, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Kremlin’den bir yetkiliyle görüşeceğini hatırlattı. Sürece ilişkin değerlendirmesinde Trump, görüşmelerde kısmi ilerleme kaydedildiğini ancak zamanlamanın kritik olduğunu vurguladı.

UKRAYNA'YA 'HIZLI OLUN' UYARISI

Trump, “Bazı konularda ilerleme sağlıyorlar ancak umarım Ukrayna hızlı davranır. Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder çünkü Ruslar halen orada. Her seferinde onlar çok uzun süre düşününce Ruslar da fikir değiştiriyorlar” ifadelerini kullandı.