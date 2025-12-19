Trump’tan Ukrayna’ya krtik uyarı

Trump’tan Ukrayna’ya krtik uyarı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, hafta sonu gerçekleştirilecek barış müzakerelerinin öncesinde, Ukrayna yönetimine bir anlaşmaya varılması noktasında ‘hızlı davranma’ çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna’ya anlaşma konusunda gecikmemesi yönünde mesaj verdi.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Miami’de gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna temaslarına değinerek, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Kremlin’den bir yetkiliyle görüşeceğini hatırlattı. Sürece ilişkin değerlendirmesinde Trump, görüşmelerde kısmi ilerleme kaydedildiğini ancak zamanlamanın kritik olduğunu vurguladı.

Zelenski'den Trump'a flaş çıkış: Ukrayna seçimleri senin sorunun değilZelenski'den Trump'a flaş çıkış: Ukrayna seçimleri senin sorunun değil

ABD'li yetkili: Ukrayna Trump'ın planını kabul ettiABD'li yetkili: Ukrayna Trump'ın planını kabul etti

UKRAYNA'YA 'HIZLI OLUN' UYARISI

Trump, “Bazı konularda ilerleme sağlıyorlar ancak umarım Ukrayna hızlı davranır. Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder çünkü Ruslar halen orada. Her seferinde onlar çok uzun süre düşününce Ruslar da fikir değiştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

