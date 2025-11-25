ABD'li yetkili: Ukrayna Trump'ın planını kabul etti

Ukrayna barış, heyeti Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın şartlarını kabul etti.

ABC News'e konuşan bir ABD'li yetkili, "Ukraynalılar barış anlaşmasını kabul etti" dedi.

UKRAYNA TRUMP'IN ŞARTLARINI KABUL ETTİ

İsmi açıklanmayan yetkilinin belirtiğine göre, gelen tepkilerin ardından 23 maddeden 19 maddeye indirilen barış planı Ukrayna tarafından kabul edildi fakat ufak pürüzler için görüşmeler sürüyor.

ABC News'te yer alan habere göre yetkili "Çözülmesi gereken bazı küçük detaylar var ama barış anlaşmasına kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN KABUL ETMEMESİ BEKLENİYOR

Washington Post'a göre, ABD-Ukrayna yetkililerinin onayladığı değiştirilmiş plan, muhtemelen Rus heyeti tarafından reddedilecek.

Öte yandan ABD Ordu Sözcüsü Dan Driscoll Driscoll Birleşik Arap Emirlikleri'nde Rus heyetiyle görüşme gerçekleştirirken, Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Rus yetkililerin Ukrayna için önerilen yeni barış anlaşmasını incelemeyi hâlâ beklediklerini açıkladı.

ZELENSKI'NİN ABD'YE GİDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıkladı.

Umerov, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde "barış planı" için verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlı çabalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Umerov, "Cenevre görüşmelerinde, anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldı. Artık atacağımız sonraki adımlarda Avrupalı ​​ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Zelenskiy'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Президента Трампа, спрямовані на завершення війни.



Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.



Тепер… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025

RUSLARIN SALDIRISINDA 6 UKRAYNALI ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki çeşitli bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zelenski, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece boyunca ülkesine yaptığı saldırılarda 460'tan fazla İHA ile 22 füze kullandığını kaydetti.