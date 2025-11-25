Macron Trump'ın Ukrayna-Rusya barış planını değerlendirdi: Türk İngiliz ve Fransız askerleri sahada olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Ukrayna-Rusya barış planına ilişkin önemli eleştirilerde ve önerilerde bulundu.

Macron, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, ABD'nin geçen hafta açıkladığı 28 maddelik planın, bazı unsurlarının tartışılması ve iyileştirilmesi gerektiğini savundu. Planın "barışa doğru bir girişim" olduğunu kabul etmekle birlikte, "sadece Ukraynalıların hangi toprak tavizlerini vermeye hazır olacağını belirleyebileceğini" vurguladı.

Ukrayna istediğini aldı iddiası! Beyaz Saray'dan kritik barış görüşmeleri açıklaması

ABD PLANINA İTİRAZLAR

Macron, ABD’nin planının Ukrayna ve Avrupa için kabul edilebilir hale gelmesi gerektiğini belirtirken, ABD’nin planının Ukrayna ordusunun büyüklüğüne sınır getirilmesini ve Washington’un bazı dondurulmuş Rus varlıkları üzerinde kontrol sahibi olmasını öngören maddelerine dolaylı olarak karşı çıktı. Ukrayna’nın önceliğinin ordusunu yeniden güçlendirmek olacağını ve bu konuda hiçbir sınır olmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa’da bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının sadece Avrupa tarafından değerlendirilebileceğini ifade etti.

ÜÇ ÜLKEDEN ASKERİ GÜVENCE GÜCÜ ÖNERİSİ

Reuters'ın haberine göre, Macron savaş sona erdiğinde güvenliğin nasıl sağlanacağına dair somut bir öneri de getirdi. Macron, ön cepheden uzakta görev alacak bir güvence gücünün ayrıntılarını paylaşarak, "İngiltere, Fransa ve Türkiye’den askerler, barış imzalandığı gün, savaş ortamı dışında eğitim ve güvenlik operasyonları için bölgede bulunabilir." dedi. Macron, yaklaşık 20 ülkenin şimdiden aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve bu katkının hava, kara veya deniz unsurlarıyla olabileceğini de sözlerine ekledi.