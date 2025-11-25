Ukrayna istediğini aldı iddiası! Beyaz Saray'dan kritik barış görüşmeleri açıklaması

Yayınlanma:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Cenevre'de düzenlenen Ukrayna barış görüşmelerinde 28 maddelik planın büyük bölümü üzerinde uzlaşma sağlandığını açıkladı. Öte yandan Ukrayna’nın Trump’ın asıl planında önemli değişiklikler yapılmasını sağladığı aktarıldı.

İngiltere merkezli The Guardian’a göre müzakerelere yakın kaynaklar, Ukrayna'nın çatışmayı sona erdirmek için ABD'nin “barış planını” önemli ölçüde değiştirdiğini ve Rusya'nın bazı aşırı taleplerini kaldırdığını söyledi. Avrupa liderleri ise pazartesi günü, hızlı bir şekilde anlaşmaya varılamayacağı konusunda uyarıda bulundu.

UKRAYNA AVRUPA’YI GÖRÜŞMELERDE İSTİYOR

Kaynaklar, Kiev ve Washington arasında yoğun telefon görüşmeleri sürerken, Volodymyr Zelenskyy'nin bu hafta içinde Beyaz Saray'da Donald Trump ile görüşebileceğini belirtti. Ukrayna, Avrupa'nın müzakerelere dahil olması için baskı yapıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ’

Leavitt, 23 Kasım'da yapılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planının detaylı şekilde ele alındığı müzakerelerin çok olumlu ve verimli geçtiğini ifade etti.

‘MADDELERİN ÇOĞUNDA UZLAŞMA SAĞLANDI’

Beyaz Saray Sözcüsü, "Herkes Cenevre'de ortaya çıkan sonuçlar dolayısıyla iyimser. Bakan (Marco) Rubio, Özel Temsilci (Steve) Witkoff ve tüm ekip, ABD'nin hazırladığı ve hem Ruslar hem de Ukraynalıların katkılarıyla oluşturulan 28 maddelik barış planının maddelerini ayrıntılı bir şekilde ele aldılar. Sonuçta, bu maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı" şeklinde konuştu.

RUSYA'NIN ONAYI BEKLENİYOR

Leavitt, metnin tamamı üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra Rus tarafına gidileceğini belirterek, "Bu savaşın diğer tarafı olan Rusların da bunları kabul etmesini sağlamalıyız. Başkan bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi-AA

