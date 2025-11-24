Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında süren çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, “Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir” dedi.

TRUMP'TAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

"İYİ ŞEYLER OLABİLİR"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi? Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.