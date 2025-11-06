Rusya'dan Trump'a yanıt: Tam kapsamlı nükleer denemelere hemen hazırlanmalıyız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında düzenlenen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, Putin'e Arktik takımadaları Nova Zemlya'da, yani oradaki deneme sahasında nükleer denemeler yapılmasını önerdi.

Bjelousov'a göre ABD, silah kontrol anlaşmasından kademeli olarak çekiliyor ve stratejik saldırı silahlarının "hızlandırılmış modernizasyonunu" gerçekleştiriyor. Nükleer denemeler de içeren bu planların "Rusya için askeri tehlike seviyesini önemli ölçüde artırdığını" iddia ediyor.

Rusya Savunma Bakanı, Rus bağımsız medya kuruluşu Meduza'nın aktardığına göre, "Bundan dolayı, nükleer yeteneklerimizi her türlü koşul ve şartta düşmana kabul edilemez zararlar vermeye hazır tutmalı ve ülkemizin garantili güvenliği adına Washington'un adımlarına uygun şekilde karşılık vermeliyiz" dedi.

Putin: 'Bilgi toplayın, koordine edin ve önerilerde bulunun'

"ABD, stratejik saldırı silahlarının hızlandırılmış modernizasyonuna girişti," diyen Bjelousov, Kyiv Independent'ın haberine göre, "Tam ölçekli nükleer testler için hazırlıklara derhal başlamanın tavsiye edilebilir olduğuna inanıyorum" dedi .

Meduza'nın haberine göre, Putin buna karşılık Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, güvenlik servisleri, özel servisler ve ilgili sivil kurumların başkanlarından ABD'nin nükleer deneme planları hakkında "ek bilgi toplamalarını" ve "nükleer silah denemelerine hazırlık çalışmalarının olası başlangıcı konusunda koordineli teklifler sunmalarını" istedi .

Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığını ancak ABD veya başka bir nükleer güç bu tür silahları test ederse Rusya'nın da aynısını yapacağını söyledi.

Rusya, 2023 yılında Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'ndan çekildi ancak ABD'nin deneme konusundaki adımlarını izleyeceğini söyledi.

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda ABD'nin nükleer denemelerine devam etme niyetinde olduğunu açıklamasının ardından geldi ve Kremlin bu konuda "açıklama" talep ediyor.

Modern Rusya hiçbir zaman resmi olarak nükleer silah denemesi yapmadı. Sovyetler Birliği en son 1990'da, Amerika Birleşik Devletleri 1992'de, Çin ve Fransa ise 1996'da nükleer silah denemesi yapmıştı.