Bu seferki 28 madde: Gazze'ye vesayet dayatan Trump'tan şimdi de Ukrayna planı

ABD medyasına göre Trump yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için Kırım ve Donbas'ın Rus toprağı olarak tanınmasını öngören 28 maddelik bir plan hazırladı. Ukrayna yönetiminin ise plana birçok noktada itiraz ettiği belirtiliyor.

ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre, Trump yönetimi Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için 28 maddelik kapsamlı bir barış planı hazırladı. İsimleri açıklanmayan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırılan haberde, planın Kırım ve Donbas'ın uluslararası alanda Rus toprağı olarak tanınmasını öngördüğü iddia edildi.

PLANIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Habere göre plan, ABD ve müttefiklerinin Kırım ile Donbas'ı resmen Rus toprağı olarak tanımasını öngörürken, Ukrayna'dan benzer bir tanıma talep edilmiyor. ABD'li bir yetkili, plan çerçevesinde Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'in fiili kontrolünü ele almasının, karşılığında ise Ukrayna ve Avrupa'ya yönelik gelecekteki olası saldırılara karşı güvenlik garantisi vermesinin öngörüldüğünü belirtti.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştüErdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

UKRAYNA'DAN İTİRAZLAR GELDİ

Ukrayna tarafından ise plana önemli itirazlar geldiği bildirildi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede planın birçok maddesini kabul etmediği iddia edildi. Ukraynalı yetkili, Umerov'un toplantı sırasında planın şartlarını onaylamadığını doğruladı.

Zelenski, Anıtkabir'i ziyaret ettiZelenski, Anıtkabir'i ziyaret etti

'TOP ZELENSKİ'NİN SAHASINDA'

ABD'li yetkililer, Devlet Başkanı Zelenski'nin Witkoff ile Ankara'da planlanan görüşmesini, Avrupa'daki yetkililerle hazırlanan alternatif bir planı tercih etmesi nedeniyle ertelediğini öne sürdü. Ukraynalı yetkili ise ertelemenin, planı daha geniş bir uluslararası formatla görüşme isteğinden kaynaklandığını savundu. ABD'li kaynak, "Şimdi bekleyeceğiz. Top Zelenski'nin sahasında" ifadesini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

