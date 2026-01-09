Trump'ın sıradaki Venezuela hamlesini belirleyecek isim ortaya çıktı: 'Başa çıkması en zor kişi' kararını verecek

ABD Başkanı Donald Trump ülkesindeki uyuşturucunun kaynağı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu göstermiş geçtğimiz günlerde de ABD ordusunun düzenlediği saldırıyla Maduro ve eşini ülkesinde rehin almıştı. Trump dünyanın tepkisini çeken bu harekatın ardından Venezuelayı kendilerinin yöneteceğini söylemişti.

Venezuela'da oluşan iktidar boşluğunu eski petrol bakanı Delcy Rodriguez geçici başkan sıfatıyla tamamlarken Rodrigez'in "Kimsenin sömürgesi olmayacağız" sözlerine Trump'ın "Bizimle iş birliği yapıyor" karşılı vermesi ilerleyen sürecin ne getireceğini merak konusu yaptı. ABD'li The Wall Street Journal'ın (WSJ) iddiası Kafalardaki soru işaretlerine bir yenisini daha ekledi.

The Wall Street Journal, Venezuela'nın Nobel Barış Ödüllü muhalifi Maria Corina Machado'nun da başkanlık koltuğu için sürpriz bir ismi işaret etti.

TRUMP'IN SIRADAKİ VENEZUELA HAMLESİNİ BELİRLEYECEK İSİM ORTAYA ÇIKTI

WSJ, Trump ile hedefleri arasındaki en büyük engelin, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello olduğunu yazdı. Hem ülkedeki güvenlik güçlerinin hem de "colectivos" adlı motosikletli milislerin başında olduğu bilinen Cabello, "Venezuela'nın geleceğindeki bilinmez" olarak tanımlandı.

Uzun süredir Venezuela rejiminin en şiddetli savunucusu konumunda bulunan Cabello, Maduro'nun yargılanacağı davanın iddianamesinde de yer alıyor.

62 yaşındaki Cabello, "İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı" ünvanını taşırken devlet televizyonunda yayınlanan "Balyozu İndirmek" isimli programıyla 556 haftadır Venezuela halkının karşısına çıkıyor. 10 yıldan fazladır aralıksız yayınlanan ve saatler süren programda Cabello, siyasi yorumlarla kara mizahı harmanlıyor.

Cabello'nun sözlerinin hedefini muhalefet liderleri ile ABD casusu olmakla suçlanan tutuklular oluştururken, stüdyodaki seyirciler de kahkahalar içinde kendisini alkışlıyor.

'BAŞA ÇIKMASI EN ZOR KİŞİ' KARARINI VERECEK

WSJ'nin haberine göre Cabello son gelişmelerle yol ayrımına geldi. Ya rakibi olan geçici Başkan Rodriguez'in yeni kurulan hükümetini destekleyecek ya da cesur bir hamleyle Rodriguez hükümetini devirip Amerikan komandolarıyla karşı karşıya çatışma riskine girecek.

Aurora Macro Strategies'den Daniel Lansberg-Rodriguez, gazeteye yaptığı açıklamada, "Cabello'nun kaybedecek çok şeyi var. Washington'ın kendisinin görevden alınmasını er ya da geç talep edeceğinin farkına varacaktır" dedi. Cabello ise şu ana kadar birlik sinyalleri verdi.

Cabello, Rodriguez'in hafta başındaki Venezuela'nın iktidardaki sosyalist partisinin çeşitli fraksiyonlarının da katıldığı yemin töreninde en ön saflarda yer aldı. Cabello aynı akşami komutasındaki silahlı milisleri "Şüphe etmek vatana ihanettir. Zafer için savaşın" parolasıyla Caracas sokaklarına saldı.

Cabello, Maduro ve Hugo Chavez gibi Venezuela'nın iktidardaki sosyalist hareketinin temsili olarak görülen kişilerden biri. Venezuela ordusunda görev yaptığı dönemde yüzbaşı rütbesine kadar yükselen Cabello'nun yolu, Chavez ile ilk olarak askeri akademi yıllarında kesişti.

Okulun beyzbol takımında başlayan bu arkadaşlık, ilerleyen yıllarda siyasi bir yol arkadaşlığına dönüştü. Cabello zamanla Chavez'in en sadık destekçilerinden biri haline geldi.