Venezuela'dan ABD'ye 50 milyon varil gidecek: Trump sömürülen petrole ne olacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yetkililerin 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye “teslim edeceğini” söyledi, Venezuela petrolünden kazanılacak paranın ABD ve Venezuela halkları için kullanılacağını söyledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi duyuran Trump, sömürülen petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve “bu paranın, Venezuela ve ABD halklarının yararına kullanılmasını sağlamak için ABD Başkanı olarak kendi kontrolü altında olacağını” belirtti.

DOĞRUDAN ABD'YE GİDECEK

Trump, “Enerji Bakanı Chris Wright'tan bu planı derhal uygulamaya koymasını istedim. Petrol, depolama gemileriyle alınacak ve doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boşaltma rıhtımlarına getirilecek” diye yazdı.

‘ABD VE VENEZUELA HALKLARININ YARARINA KULLANILACAK’

Trump kendi sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformu üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Venezuela'daki Geçici Otoritelerin, Amerika Birleşik Devletleri'ne 30 ila 50 MİLYON varil yüksek kaliteli, yaptırım uygulanan petrol teslim edeceğini duyurmaktan memnuniyet duyarım.

‘BENİM KONTROLÜM ALTINDA OLACAK’

Bu petrol piyasa fiyatından satılacak ve bu para, Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri halkının yararına kullanılmasını sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benim kontrolüm altında olacaktır!

DOĞRUDAN ABD’YE GETİRİLECEK

Enerji Bakanı Chris Wright'tan bu planı derhal uygulamaya koymasını istedim. Petrol, depolama gemileriyle taşınacak ve doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boşaltma rıhtımlarına getirilecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”

Darbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynıDarbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynı

Trump’ın 'yöneteceğiz' dediği Venezuela’da Çin düğümü: 67 milyar dolarlık petrol ipoteğiTrump’ın 'yöneteceğiz' dediği Venezuela’da Çin düğümü: 67 milyar dolarlık petrol ipoteği

NE OLMUŞTU

Bu açıklama, ABD güçlerinin Venezuela'nın otoriter lideri Nicolas Maduro ve eşini Karakas'tan kaçırıp New York'a götürmesinden üç gün sonra geldi. Maduro ve eşi, federal uyuşturucu kaçakçılığı komplosu suçlamasıyla yargılanıyor.

Trump, ABD'ye teslim edilen petrolün “yüksek kaliteli” ve “yaptırımlı” olduğunu söyledi.

Duruşma sırasında Maduro, Yargıç Alvin Hellerstein'a “kaçırıldığını” ve “savaş esiri” olduğunu söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

