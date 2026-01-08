Venezuelalı bakan açıkladı: ABD saldırısında ölü sayısı 100'e yükseldi

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD’nin ülkeye yönelik askeri müdahalesi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e ulaştığını açıkladı.

Ülke basınına konuşan Cabello, saldırı sırasında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini, evlerinde bulunan kadınların da yaralılar arasında yer aldığını belirtti. Müdahalenin boyutlarının son derece ağır olduğunu vurgulayan Cabello, “Ülkemize yönelik saldırı korkunçtu, bu bir gerçek ve bunu kimse gizleyemez. Şu ana kadar 100 ölü ve bir o kadar da yaralı var. Venezuela halkı soylu ve cesur bir halktır” dedi.

"MADURO AYAĞINDAN, EŞİ İSE BAŞINDAN YARALANDI"

Çatışmalarla herhangi bir bağlantısı olmayan sivillerin hedef alındığını ifade eden Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşinin başından, Maduro’nun ise bacağından yaralandığını söyledi. Yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getiren Cabello, “Silahlı Kuvvetler'deki yoldaşlarımız, Venezuela'daki Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli, evlerinde uyurken bir anda saldırıya maruz kalıp öldürülen arkadaşlarımız vardı” ifadelerini kullandı.