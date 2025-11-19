Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

aa-20251119-39750678-39750669-cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy.jpgCumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski, daha sonra görüşmeye geçti.

Zelenski, Anıtkabir'i ziyaret ettiZelenski, Anıtkabir'i ziyaret etti

aa-20251119-39750678-39750671-cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy.jpg

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.aa-20251119-39750678-39750673-cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy.jpg​​​​​​​

ANITKABİRİ DE ZİYARET ETTİ

Volodimir Zelenski, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Anıtkabir'i ziyaret etti. Zelenski, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

Erdoğan ve Zelenskiy, çalışma yemeğinde bir araya gelecek, ardından ortak bir basın toplantısında açıklamalarda bulunacaklar.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Siyaset
Pervin Buldan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Öcalan teşekkürü
Pervin Buldan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Öcalan teşekkürü
Tüm dinlemelere katılmıştı: TBMM Başkanı Kurtulmuş Öcalan’ı dinlemeye gitmiyor
Tüm dinlemelere katılmıştı: TBMM Başkanı Kurtulmuş Öcalan’ı dinlemeye gitmiyor
Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama
Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama