Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski, daha sonra görüşmeye geçti.

Zelenski, Anıtkabir'i ziyaret etti

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. ​​​​​​​

ANITKABİRİ DE ZİYARET ETTİ

Volodimir Zelenski, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Anıtkabir'i ziyaret etti. Zelenski, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

Erdoğan ve Zelenskiy, çalışma yemeğinde bir araya gelecek, ardından ortak bir basın toplantısında açıklamalarda bulunacaklar.