Zelenski'den Trump'a flaş çıkış: Ukrayna seçimleri senin sorunun değil

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ABD BaşkanıDonald Trump'ın kendisini iktidara tutunmakla suçlamasının ardından, Ukrayna parlamentosu ve yabancı müttefikleri izin verirse, önümüzdeki üç ay içinde savaş zamanı seçimleri yapmaya hazır olduğunu söyledi.

TRUMP’A SENİN SORUNUN DEĞİL’ TEPKİSİ

Trump'ın müdahalesinden açıkça rahatsız olan Zelenski, “Bu, tüm saygımla, müttefiklerimize değil, Ukrayna halkına ait bir sorundur” dedi.

Ancak, önümüzdeki aylarda seçimlerin yapılabilmesi için yollar arayacağına söz verdi. Zelenski salı akşamı yaptığı açıklamada, “Bu soru bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yani ortaklarımız tarafından gündeme getirildiğine göre, çok kısa bir cevap vereceğim: Bakın, ben seçimlere hazırım” dedi.

90 GÜN İÇİNDE HAZIR OLABİLİRİZ

“Dahası, Amerika Birleşik Devletleri'nden, mümkünse Avrupalı meslektaşlarımızla birlikte, seçimlerin güvenliğini sağlamak için bana yardım etmesini istiyorum. Böylece Ukrayna, önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde seçimleri yapmaya hazır hale gelecektir. Şahsen bunun için istekli ve hazırım.”

TRUMP ELEŞTİRMİŞTİ

Trump, salı günü erken saatlerde Politico'ya verdiği uzun röportajda Kiev yönetimine ilişkin "Uzun zamandır seçim yapmadılar” dedi

“Biliyorsunuz, demokrasi hakkında konuşuyorlar, ama artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor."

SAVAŞ ZAMANI SEÇİME ANAYASA ENGELİ

Zelenski'nin beş yıllık görev süresi geçen yıl mayıs ayında sona erdi, ancak Ukrayna anayasası savaş zamanında seçim yapılmasını yasaklıyor ve siyasi rakipleri bile güvenlik ve siyasi nedenlerle savaş zamanında seçim yapılmasının mümkün olmadığını defalarca söylediler.

MUHALEFET BİLE SEÇİM İSTEMİYOR

Muhalefet partisi Holos'un milletvekili Serhiy Rakhmanin, “Bu sadece zarar verir” dedi.

“O [Zelenski] başkomutan ve ülke, onunla ilgili sorunlarımız ne olursa olsun, bu lüksü karşılayamayacak bir durumda. Bu sadece düşmana yarar sağlar”

ZELENSKİ SORUNLARI SIRALADI

Zelenski, çözülmesi gereken iki temel sorunun, askerlerin, milyonlarca yerinden edilmiş insanın ve işgal altında yaşayanların nasıl oy kullanabileceği gibi lojistik bir sorun ve ikinci olarak, sıkıyönetim yürürlükteyken seçimlerin nasıl yasal olarak yapılabileceği olduğunu söyledi.

‘SEÇİM YAPILACAKSA’ YARDIM TALEBİ

Seçimlerin güvenliğini sağlamak için müttefiklerinden ve seçimlere izin vermek için yasayı nasıl değiştirebilecekleri konusunda milletvekillerinden tavsiye istedi. Zelenski, “Ortaklarımızdan öneriler bekliyorum, milletvekillerimizden öneriler bekliyorum ve seçimlere gitmeye hazırım” dedi.

TRUMP’IN OĞLU KOPUŞ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Hafta sonu, Trump'ın oğlu Donald Jr, Doha'da düzenlenen bir konferansta, Zelenski'nin iktidarı kaybetmekten korktuğu için savaşı uzattığını söyledi. Ayrıca, savaşın yakında sona ermemesi halinde Trump'ın Ukrayna'dan “çekilebileceğini” öne sürdü. Oğlunun iddiası sorulduğunda Trump, “Bu doğru değil. Ama tamamen yanlış da değil” dedi.