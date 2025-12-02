Zelenski ve Macron'dan Paris'te ortak mesaj: Barışın anahtarı ABD ve Avrupa’nın tutumunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Elysee Sarayı’nda bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı’nın son durumu ve barış ihtimalleri üzerine kritik açıklamalarda bulundu. Ortak basın toplantısında konuşan liderler, barışın tesisinin yalnızca Ukrayna’nın çabasına değil, Batı bloğunun ortak duruşuna bağlı olduğunu vurguladı.

MACRON’DAN TRUMP YÖNETİMİNE ÖVGÜ

Toplantıda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’nın son günlerde Ukrayna’ya yönelik artan saldırılarını sert bir dille kınadı. Barış için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Macron, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu süreçteki rolüne özel bir parantez açtı. ABD’nin ara buluculuk rolünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Macron, "ABD’nin ara bulucu rolünü üstlendiği bir durumdayız ve Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerikan ekibinin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyorum" dedi.

Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri ABD'de başladı

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU VE ABD MASAYA OTURACAK

Macron, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri konusunda yeni bir diplomatik sürecin sinyalini verdi. Yakın zamanda Ukrayna’ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu ile ABD arasında görüşmeler yapılacağını açıklayan Macron, bu toplantılarda Ukrayna’nın güvenliği için Amerikalıların sunacağı katkının ve garantilerin kapsamının ele alınacağını bildirdi.

"RUSYA'NIN ÜÇÜNCÜ KEZ SALDIRMAMASI İÇİN SAĞLAM GARANTİ ŞART"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise başta Macron olmak üzere Avrupalı liderlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, geleceğe dair net mesajlar verdi. Savaşı başlatan tarafın Rusya olduğunu ve bitirmesi gerekenin de yine Rusya olduğunu hatırlatan Zelenski, ülkesinin aynı tehditle tekrar karşılaşmaması gerektiğini vurguladı. Zelenski, Rusya’nın üçüncü kez Ukrayna’ya saldırmaması için "sağlam güvenlik garantilerine" ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

"BARIŞ YALNIZCA UKRAYNA’YA BAĞLI DEĞİL"

Barışın sağlanması noktasında uluslararası uyumun önemine dikkat çeken Zelenski, sürecin sadece Kiev’in inisiyatifinde olmadığını belirtti. Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerin tutumları ne kadar uyuşursa, barış o kadar kesin ve kalıcı olacaktır. Bu yalnızca Ukrayna’ya bağlı değil. Avrupa’daki ortak tutumumuza, ABD’nin tutumuna bağlı. Bugün herkes barış ve güvenliği tesis etmek için sadece aktif olarak değil, aynı zamanda dürüst şekilde çalışırsa, Ukrayna için, Avrupa için ama aynı zamanda eminim ki Amerika ve demokratik dünyanın uzun vadeli çıkarları için gerekli olanı yapmayı başaracağız."