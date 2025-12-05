Trump’a beklemediği yerden darbe! Macron Zelenski’yi uyardı: ABD ihanet edebilir

Alman haber dergisi Der Spiegel, birkaç Avrupa liderinin katıldığı telefon görüşmesine ait sızdırılan bir notu yayımladı. Nota göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Lideri Volodymyr Zelenski'ye, "ABD'nin güvenlik garantileri konusunda netlik sağlanmadan Ukrayna'ya toprak konusunda ihanete etme ihtimali olduğunu" söyledi.

‘ABD BİZİMLE OYUN OYNUYOR’

Derginin iddiasına göre Macron, mevcut müzakerelerin gergin aşamasının Zelenski için "büyük bir tehlike" barındırdığını ifade etti. Görüşmede Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in de, "Hem sizinle hem de bizimle oyun oynuyorlar" diyerek ABD'nin yaklaşımına dikkat çektiği ve Zelenski'nin "çok dikkatli" olması gerektiğini eklediği öne sürüldü.

‘UKRAYNA’YI BU ADAMLARLA YALNIZ BIRAKMAMALIYIZ’

Finlandiya lideri Alexander Stubb'ın "Ukrayna ve Volodymyr'i bu adamlarla yalnız bırakmamalıyız" dediği, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de bu görüşe katılarak "Volodymyr'i korumamız gerektiği"ni söylediği iddia edildi. Der Spiegel, görüşmenin gerçekleştiğini ve sözlerin doğru aktarıldığını iki kaynaktan teyit ettiklerini belirtti.

FRANSA İDDİALARI YALANLADI

Fransa Cumhurbaşkanlığı (Élysée Sarayı), Macron'a atfedilen sözleri yalanladı. Zelenski'nin sözcüsü ve Merz'in ofisi ise yorum yapmaktan kaçındı.

ARKA PLANDA ABD ARABULUCULUĞU

Bu iddialar, ABD Başkanı Donald Trump'ın elçisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın bu hafta Moskova'da Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından gündeme geldi. Geçen ay Washington'un sunduğu ve Moskova'nın taleplerine yakın bulunarak eleştirilen 28 maddelik barış planı sonrasında diplomatik trafik yoğunlaşmıştı.

ALMAN BAKAN: "DAYATILAN BARIŞ FELAKET OLUR"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, parlamentoda yaptığı bir konuşmada, dayatılan bir barışın sadece Kiev için değil, Avrupa güvenliği için de "felaket" olacağını söyledi. Pistorius, "Askeri olarak yenilen veya müzakere masasında mağlup olan bir Ukrayna, Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atar" dedi ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya desteği sürdürmelerini istedi.

ABD-AB UÇURUMU DERİNLEŞİYOR

Almanya Şansölyesi Merz ise bir gazetede yayımlanan yazısında, Avrupa'nın çıkarlarını korumak için büyük ölçüde kendi başına kaldığını belirtti. Donmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılmasını savunan Merz, "Avrupa'nın geleceğini şu anda vereceğimiz karar belirleyecek" ifadelerini kullandı.