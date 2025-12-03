Kremlin'den ABD ile görüşme sonrası Ukrayna'da barış planı açıklaması

Kremlin'den ABD ile görüşme sonrası Ukrayna'da barış planı açıklaması
Yayınlanma:
Kremlin danışmanı, Rusya ile ABD'nin Ukrayna krizinin çözümünde ilerleme kaydetmediğini açıkladı. Aynı gün Putin, Avrupa'yı barışı sabote etmekle suçlayarak, Avrupa ile savaşa hazır olduklarını söyledi.

Kremlin'in üst düzey danışmanı Yuri Ushakov, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yapılan beş saatlik görüşmelerin ardından, tarafların "Ukrayna krizinin çözümüne ne daha yakın ne de daha uzak" olduğunu belirtti. Ushakov görüşmeyi "yararlı" olarak nitelendirse de, toprak kontrolü sınırları gibi önemli konularda anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Putin'den Avrupa'ya savaş tehdidi: Hazırız!Putin'den Avrupa'ya savaş tehdidi: Hazırız!

ABD PLANININ DETAYLARI TARTIŞILDI

Ushakov, görüşmede ABD'nin somut barış planını değil, ancak bu planın esaslarını tartıştıklarını söyledi. Bazı konularda anlaşılabildiğini, ancak Rusya'nın bir dizi öneriye karşı eleştirel ve olumsuz tutumunu da gizlemediğini ekledi. Ushakov, Trump ile Putin arasında yakın zamanda bir zirve beklenmediğini de belirtti.

Putin-Witkoff görüşmesi öncesi... Rusya 2 kenti ele geçirdiğini duyurduPutin-Witkoff görüşmesi öncesi... Rusya 2 kenti ele geçirdiğini duyurdu

PUTİN AVRUPA’YA REST ÇEKMİŞTİ

Bu açıklamalardan saatler önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa güçlerini Ukrayna'da barışı sabote etmekle suçlayan sert bir konuşma yaptı. Putin, "Avrupa, ABD yönetiminin Ukrayna'da barışı sağlamasını engelliyor. Rusya, Avrupa ile savaşmak niyetinde değil, ancak Avrupa başlarsa, biz şu anda hazırız" dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Dünya
Trump Biden'in kararlarını geçersiz saydı
Trump Biden'in kararlarını geçersiz saydı
"Vur" emri ve komuta
"Vur" emri ve komuta