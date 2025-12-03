Kremlin'den ABD ile görüşme sonrası Ukrayna'da barış planı açıklaması

Kremlin'in üst düzey danışmanı Yuri Ushakov, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yapılan beş saatlik görüşmelerin ardından, tarafların "Ukrayna krizinin çözümüne ne daha yakın ne de daha uzak" olduğunu belirtti. Ushakov görüşmeyi "yararlı" olarak nitelendirse de, toprak kontrolü sınırları gibi önemli konularda anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Putin'den Avrupa'ya savaş tehdidi: Hazırız!

ABD PLANININ DETAYLARI TARTIŞILDI

Ushakov, görüşmede ABD'nin somut barış planını değil, ancak bu planın esaslarını tartıştıklarını söyledi. Bazı konularda anlaşılabildiğini, ancak Rusya'nın bir dizi öneriye karşı eleştirel ve olumsuz tutumunu da gizlemediğini ekledi. Ushakov, Trump ile Putin arasında yakın zamanda bir zirve beklenmediğini de belirtti.

Putin-Witkoff görüşmesi öncesi... Rusya 2 kenti ele geçirdiğini duyurdu

PUTİN AVRUPA’YA REST ÇEKMİŞTİ

Bu açıklamalardan saatler önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa güçlerini Ukrayna'da barışı sabote etmekle suçlayan sert bir konuşma yaptı. Putin, "Avrupa, ABD yönetiminin Ukrayna'da barışı sağlamasını engelliyor. Rusya, Avrupa ile savaşmak niyetinde değil, ancak Avrupa başlarsa, biz şu anda hazırız" dedi.