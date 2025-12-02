Putin'den Avrupa'ya savaş tehdidi: Hazırız!

Rusya lideri Putin, 'Rusya, Karadeniz'de tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek' dedi. Avrupa'ya savaş tehdidinde bulunan Rus lider, "Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye yakınındaki tankerlere yönelik saldırıların korsanlık faaliyeti olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları artıracaklarını belirtti.

"SALDIRILAR GENİŞLETİLECEK"

Putin, "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın güncel ekonomik durum veya cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini söyleyen Putin, sadece "para dilenmekle" meşgul olduğunu söyledi.

"AVRUPA SAVAŞMAK İSTİYORSA BİZ HAZIRIZ"

“Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız” diyen Putin, “Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Onların amacı barış değiş, savaşın tarafındalar” ifadelerini kullandı.

