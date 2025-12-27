SDG ve Şam arasında tansiyon yükseldi! Halep'te çatışma

SDG ve Şam arasında tansiyon yükseldi! Halep'te çatışma
Yayınlanma:
Güncelleme:
Suriye'de, yeni hükümetin orduya entegre olması için SDG'ye tanıdığı sürenin dolmasına günler kala Halep'te çatışma çıktı. İki taraf da birbirini saldırıyı başlatmakla suçlarken, bölgede tansiyon yükseldi.

Suriye'nin Halep kentinde, SDG'ye bağlı Asayiş güçleri ile Şam hükümetine bağlı birimler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan taraflar, birbirlerini suçladı.

Rudaw'ın haberine göre, Halep İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) tarafından yapılan resmi açıklamada, kentteki kontrol noktalarının iki adet roket ile hedef alındığı belirterek, saldırının "Şam hükümetine bağlı milis gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırının kaynağına derhal misilleme yapıldığını savundu.

sdg-sam.jpg

ŞAM ORDUSU: ASAYİŞ ATEŞ AÇTI, YARALIMIZ VAR

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın çatışamalarla ilgili hazırladığı haberde ise, ilk olarak Asayiş unsurlarının bölgedeki kontrol noktasına yönelik bir saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Suriye ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Halep’in doğu kırsalında stratejik öneme sahip Tişrin Barajı üzerindeki askeri mevzilerin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, “SDG tarafından fırlatılan bir dizi insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri ve uçaksavar ateşiyle etkisiz hale getirildiği” ifade edildi.

SDG-Şam hattı düğümlendi: Mazlum Abdi'den jet hamle geldi! SDG sözcüsü tarih vererek açıkladıSDG-Şam hattı düğümlendi: Mazlum Abdi'den jet hamle geldi! SDG sözcüsü tarih vererek açıkladı

SİVİLLERE "UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Çatışmaların ardından Şam hükümeti yetkilileri, sivillerin güvenliği için gerginlik noktalarına ve askeri hareketliliğin olduğu bölgelere yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu.

Halep’in kuzeyindeki Kürt mahallelerine giden yollarda kontroller sıkılaştırılırken, sivil geçişlerinde aksamalar yaşandığı bildiriliyor.

Öte yandan SDG tarafından yapılan açıklamada ise, Şam hükümetine bağlı grupların tank ve ağır silahları Eşrefiye Mahallesi’ne yığdığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Altını olan bayram etti! Bu rekor akıllara durgunluk verdi
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Dünya
Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı
Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı
BM'den Suriye'deki cami saldırısı açıklaması
BM'den Suriye'deki cami saldırısı açıklaması