SDG ve Şam arasında tansiyon yükseldi! Halep'te çatışma

Suriye'nin Halep kentinde, SDG'ye bağlı Asayiş güçleri ile Şam hükümetine bağlı birimler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan taraflar, birbirlerini suçladı.

Rudaw'ın haberine göre, Halep İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) tarafından yapılan resmi açıklamada, kentteki kontrol noktalarının iki adet roket ile hedef alındığı belirterek, saldırının "Şam hükümetine bağlı milis gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırının kaynağına derhal misilleme yapıldığını savundu.

ŞAM ORDUSU: ASAYİŞ ATEŞ AÇTI, YARALIMIZ VAR

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın çatışamalarla ilgili hazırladığı haberde ise, ilk olarak Asayiş unsurlarının bölgedeki kontrol noktasına yönelik bir saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Suriye ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Halep’in doğu kırsalında stratejik öneme sahip Tişrin Barajı üzerindeki askeri mevzilerin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, “SDG tarafından fırlatılan bir dizi insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri ve uçaksavar ateşiyle etkisiz hale getirildiği” ifade edildi.

SİVİLLERE "UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Çatışmaların ardından Şam hükümeti yetkilileri, sivillerin güvenliği için gerginlik noktalarına ve askeri hareketliliğin olduğu bölgelere yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu.

Halep’in kuzeyindeki Kürt mahallelerine giden yollarda kontroller sıkılaştırılırken, sivil geçişlerinde aksamalar yaşandığı bildiriliyor.

Öte yandan SDG tarafından yapılan açıklamada ise, Şam hükümetine bağlı grupların tank ve ağır silahları Eşrefiye Mahallesi’ne yığdığı ifade edildi.