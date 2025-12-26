SDG-Şam hattı düğümlendi: Mazlum Abdi'den jet hamle geldi! SDG sözcüsü tarih vererek açıkladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Ferhad Şami, Mazlum Abdi’nin yeni yıl öncesinde Şam’a gideceğini ve SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu üzerine müzakerelerde bulunacağını açıkladı.

SDG Sözcüsü Ferhad Şami Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya’ya yaptığı açıklamada, SDG/YPG ile Suriye hükümeti arasında “ön mutabakat” niteliğinde bir anlayış bulunduğunu belirtti.

İKİ MADDE GÜNDEMDE

Şami, nihai anlaşmanın ancak entegrasyonun nasıl gerçekleştirileceği ve ülkenin idari yapısının nasıl şekilleneceği konularındaki anlaşmazlıkların çözülmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Şami, yılbaşından önce yapılması planlanan SDG lideri Mazlum Abdi’nin Şam ziyaretinin amacının, mart ayında varılan mutabakatın nihai bir metne dönüştürülmesi olduğunu belirtti. Sözcü, Şam’daki görüşmelerin ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve isimleri açıklanmayan bazı Arap ülkelerinin garantörlüğünde yürütüleceğini söyledi. Şami, Şam yönetiminin entegrasyona ilişkin kendi modelini dayattığını, bunun ise SDG ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin önerileriyle örtüşmediğini ileri sürdü.

"CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI..."

Görüşmeler kapsamında son iki ayda karşılıklı tekliflerin sunulduğunu belirten Şami, SDG’nin talebinin, yapının tamamen dağıtılması değil; siyasi ve idari özgünlüğünü koruyacak bir model olduğunu vurguladı.

“Bütün mutabakatlar, Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye ordusuna nasıl entegre edileceğiyle ilgilidir... Hepimiz siyasi, askeri ve idari entegrasyonun gerekliliği konusunda hemfikiriz” sözlerini kullanan Şami, entegrasyonun nasıl gerçekleşeceği konusunda ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

SDG’nin yerinden yönetim talebinin bağımsızlık anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine Şami, bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye ve Irak arasında sıkışmış bir coğrafyada böyle bir senaryonun gerçekçi olmadığını söyledi. Ayrıca Şami, 10 Mart tarihli anlaşmada yerinden yönetime dair örtülü bir mutabakat bulunduğunu savunurken, röportajı yapan gazeteci bu ifadenin metinde açık şekilde yer almadığını hatırlattı.

ÖCALAN’IN MESAJI

Röportajda, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesaj gönderdiği iddiaları da soruldu. Şami, böyle bir mesajın olduğunu, ancak içeriğinin kamuoyuna yansıtıldığı şekilde olmadığını söyledi. SDG bünyesinde yabancı unsurlar bulunduğu iddialarını da reddeden Şami, SDG saflarındaki yabancıların, Kobani kuşatması sırasında IŞİD’e karşı gönüllü olarak savaşa katılan kişiler olduğunu ifade etti.