Putin'den 'ABD-Ukrayna' yorumu: Konu karmaşık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, Ukrayna konusunun 'karmaşık bir konu' olduğu ifade eden Lukaşenko'ya, "Böyle bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılması için Lukaşenko'ya gösterdiği çaba için teşekkür eden Putin, "İlk günlerden itibaren Belarus'un bu yöndeki tüm çabaları iyi sonuçlar verdi. Kiev rejimi ile ilk temaslarımız, sizin doğrudan katılımınız ve desteğinizle Belarus topraklarında gerçekleşmişti" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA KONUSUNUN KARMAŞIK OLDUĞUNU ANLAYABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Lukaşenko da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere tekrar ev sahipliği yapabileceklerini belirterek, "Müzakereleri Minsk'te tekrar başlatmak isterseniz her zaman hazırız" diye konuştu.

Ukrayna konusunun 'karmaşık' olduğunu kaydeden Lukaşenko, ABD'nin de bunu anlamasını umduğunu söyledi. Putin ise "Böyle bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyorum" dedi.

