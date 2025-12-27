Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin cenazeleri tören için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na götürüldü. 8 kişinin cansız bedeni burada yapılacak törenin ardından Libya’ya gönderilecek.

TÖRENİN ARDINDAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER

Ankara’yı ziyaret eden Libya askeri heyetinin düşmesinin ardından soruşturma için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen 8 cansız beden buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na götürüldü.

Naaşlar, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından Libya’ya gönderilecek.

NE OLMUŞTU

Ankara'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki 4 kişi ve 3 mürettebatın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirilmişti.

Libyalı ve Türk yetkililerin incelemeleri sonrasında cenazelerin ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldı.