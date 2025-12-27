Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı

Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı
Yayınlanma:
Türkiye'yi ziyareti ardından Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Libya askeri heyeti ile uçak mürettebatının Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandı. Naaşlar Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından Libya'ya gönderilecek.

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin cenazeleri tören için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na götürüldü. 8 kişinin cansız bedeni burada yapılacak törenin ardından Libya’ya gönderilecek.

TÖRENİN ARDINDAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER

Ankara’yı ziyaret eden Libya askeri heyetinin düşmesinin ardından soruşturma için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen 8 cansız beden buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na götürüldü.

Naaşlar, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından Libya’ya gönderilecek.

Libya heyetinin uçak kazasına ilişkin araştırmalar devam ediyorLibya heyetinin uçak kazasına ilişkin araştırmalar devam ediyor

Libya uçağı 'sinyalle mi' düşürüldü? İktidar medyasından Mossad ve İngiliz istihbaratı iddiasıLibya uçağı 'sinyalle mi' düşürüldü? İktidar medyasından Mossad ve İngiliz istihbaratı iddiası

NE OLMUŞTU

Ankara'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki 4 kişi ve 3 mürettebatın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirilmişti.

Libyalı ve Türk yetkililerin incelemeleri sonrasında cenazelerin ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Dünya
BM'den Suriye'deki cami saldırısı açıklaması
BM'den Suriye'deki cami saldırısı açıklaması
Evde 5 kişi ölü bulunmuştu: HTŞ'den aile içi şiddet iddiası
Evde 5 kişi ölü bulunmuştu: HTŞ'den aile içi şiddet iddiası