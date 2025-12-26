Libya heyetinin uçak kazasına ilişkin araştırmalar devam ediyor

Libya heyetinin uçak kazasına ilişkin araştırmalar devam ediyor
Yayınlanma:
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili enkazın bulunduğu bölgede incelemeler, 3'üncü gün de devam etti.

Ankara'da 3 gün önce resmi temaslarını tamamlayan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dönüş yolunda Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarındaki Kesikkavak Mahallesi mevkiinde düştü.

Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından meydana gelen kazada Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 8 kişinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

Uçağın parçalarının dağıldığı 3 kilometrekarelik alandaki incelemeler kazanın ardından 3'üncü gün de devam etti. Jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri alandaki çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, güvenlik çemberine alınan enkaz alanında delil araştırması yaptı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

