Düşen uçak için Libya'dan ekip geldi! Savcılıktan rapor talebi

Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgede Libya'dan gelen kaza kırım ekibi eşliğinde inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında çağın uçuşa elverişli olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu talep etti.

Ankara'da önceki gün resmi temaslarını tamamlayan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dönüş yolunda Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarındaki Kesikkavak Mahallesi mevkiinde düştü.

Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından meydana gelen kazada Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 8 kişinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

LİBYA'DAN EKİP GELDİ

Uçağın parçalarının dağıldığı 3 kilometrekarelik alanda incelemelerin sürdüğü belirtildi. Bugün Libya'dan gelen kaza kırım ekibi de enkaz alanına ulaşarak, inceleme yaptı. Öte yandan kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma da sürüyor.

1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın düşmesiyle ilgili kara kutu inceleniyor. Kara kutu incelemesine ilişkin ön rapor soruşturma dosyasına kazandırılacak. Uçağa ait diğer parçalar üzerinde de inceleme yapılıyor. Enkaz alanındaki çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporlar soruşturma dosyasına eklenecek. Kazada hayatını kaybeden askeri heyet ve mürettebatın otopsi raporları da yine dosyaya konulacak.

BİLİRKİŞİDEN RAPOR İSTENDİ

Soruşturma kapsamında, kaptan pilot ve yardımcı pilotun kazadan önceki durumları da uyku ve beslenme alışkanlıkları da inceleniyor. Ayrıca düşen uçakla ilgili de bilirkişi heyetinden rapor hazırlanması istendi.

Oluşturulacak bilirkişi heyeti, uçağın son bakım raporlarını inceleyerek, uçağın uçuşa elverişli olup olmadığına ilişkin rapor hazırlayacak. Soruşturma kapsamında havaalanındaki kamera kayıtları ile hava kontrol merkezi ve pilotlar arasında kaza öncesine ait konuşma kayıtları da incelendiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

