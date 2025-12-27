BM'den Suriye'deki cami saldırısı açıklaması

Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin Humus kentindeki bir camiye düzenlenen ve 8 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı kınadı. Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin Humus ilinde cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

BM'DEN KINAMA VE ADALET ÇAĞRISI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada Guterres'in, sivillere ve ibadethanelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladığını bildirdi. Guterres, sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

8 ÖLÜ, 18 YARALI

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı. Şam'daki geçici yönetimin lideri Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "istikrardan rahatsız olan çevrelerin artık kaos döneminin sona erdiğini anlaması gerektiğini" ifade etti.

SALDIRIYI HİÇBİR GRUP ÜSTLENMEDİ

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi. BM Genel Sekreteri Guterres, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temenni etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

