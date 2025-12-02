Putin-Witkoff görüşmesi öncesi... Rusya 2 kenti ele geçirdiğini duyurdu

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu yönetim merkezini ziyaret ettiği belirtildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Putin'e Ukrayna cephesindeki gelişmeler hakkında brifing verdiği ifade edildi.

Putin'den 'ABD-Ukrayna' yorumu: Konu karmaşık

İKİ ÖNEMLİ KENTİN ELE GEÇİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Açıklamada, Gerasimov'un Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pokrovsk (Krasnoarmeysk) ile Harkiv bölgesindeki Vovçansk (Volçansk) şehirlerinin "kurtarıldığını" bildirdiği aktarıldı. Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk'un ise Mirnograd (Dimitrov) kentinin güney kesiminin kontrol altına alındığını ilettiği kaydedildi.

Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri ABD'de başladı

ZAPORIJYA CEPHESİNDE İLERLEME

Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey İvanayev'in de Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde ilerlemeyi sürdürdüklerini, Gayçur Nehri'ne doğru hareket ettiklerini ve Gulyaypole kentini "kurtarmaya" başladıklarını bildirdiği ifade edildi. Putin'in komutanları tebrik ederek birliklere kışlık malzeme temini talimatı verdiği belirtildi.