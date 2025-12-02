Putin-Witkoff görüşmesi öncesi... Rusya 2 kenti ele geçirdiğini duyurdu

Putin-Witkoff görüşmesi öncesi... Rusya 2 kenti ele geçirdiğini duyurdu
Yayınlanma:
Kremlin, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Harkiv bölgesindeki Vovçansk kentlerini ele geçirdiğini açıkladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu yönetim merkezini ziyaret ettiği belirtildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Putin'e Ukrayna cephesindeki gelişmeler hakkında brifing verdiği ifade edildi.

Putin'den 'ABD-Ukrayna' yorumu: Konu karmaşıkPutin'den 'ABD-Ukrayna' yorumu: Konu karmaşık

İKİ ÖNEMLİ KENTİN ELE GEÇİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Açıklamada, Gerasimov'un Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pokrovsk (Krasnoarmeysk) ile Harkiv bölgesindeki Vovçansk (Volçansk) şehirlerinin "kurtarıldığını" bildirdiği aktarıldı. Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk'un ise Mirnograd (Dimitrov) kentinin güney kesiminin kontrol altına alındığını ilettiği kaydedildi.

Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri ABD'de başladıUkrayna-Rusya barış görüşmeleri ABD'de başladı

ZAPORIJYA CEPHESİNDE İLERLEME

Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey İvanayev'in de Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde ilerlemeyi sürdürdüklerini, Gayçur Nehri'ne doğru hareket ettiklerini ve Gulyaypole kentini "kurtarmaya" başladıklarını bildirdiği ifade edildi. Putin'in komutanları tebrik ederek birliklere kışlık malzeme temini talimatı verdiği belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Dünya
İsrail tanklarla Suriye’ye girdi: Şam’dan uluslararası çağrı
İsrail tanklarla Suriye’ye girdi: Şam’dan uluslararası çağrı
AP Türkiye Raportörü Amor Türkiye'ye geliyor
AP Türkiye Raportörü Amor Türkiye'ye geliyor