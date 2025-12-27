Yunanistan'da 4 kişi çığ altında can verdi

Yunanistan'ın Fokida bölgesinde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bölgede bulunan Vardousia Dağı’na tırmanışa çıkan 4 kişi, bir müddet sonra kayboldu.

Yunan basının aktardığına göre, üç erkek ve bir kadından oluşan gruptan saatlerce haber alamayan aileleri, yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbarın üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

Arama çalışmalarına, çok sayıda itfaiyeci ve uzman personel katıldı.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

48 saat süren arama çalışmalarının ardından kurtarma ekiplerinin, zirveye yakın bir noktada 4 kişinin çığ altında cansız bedenine ulaştığı belirtildi.