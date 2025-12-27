Yunanistan'da 4 kişi çığ altında can verdi

Yunanistan'da 4 kişi çığ altında can verdi
Yayınlanma:
Yunanistan’ın Vardousia Dağı’nda tırmanış yaparken kaybolan 4 kişinin çığ altında cansız bedenine ulaşıldı.

Yunanistan'ın Fokida bölgesinde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bölgede bulunan Vardousia Dağı’na tırmanışa çıkan 4 kişi, bir müddet sonra kayboldu.

Yunan basının aktardığına göre, üç erkek ve bir kadından oluşan gruptan saatlerce haber alamayan aileleri, yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbarın üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!

Arama çalışmalarına, çok sayıda itfaiyeci ve uzman personel katıldı.

vardousia-dagi-2.jpg

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

48 saat süren arama çalışmalarının ardından kurtarma ekiplerinin, zirveye yakın bir noktada 4 kişinin çığ altında cansız bedenine ulaştığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

