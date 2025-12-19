Trump yeşil kart çekiliş programını askıya aldı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı ve MIT profesörünün öldürülmesi olayında şüpheli olan kişinin ABD'ye giriş yaptığı, Yeşil Kart Çekilişi olarak bilinen çeşitlilik vizesi çekiliş programını askıya aldı.

AP'nin haberine göre , İç Güvenlik Bakanı Christy Noem, Trump'ın isteği üzerine ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'ne söz konusu programın uygulanmasını askıya alma emri verdiğini açıkladı .

- Bu iğrenç kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi - diye belirtti Noem, Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente adlı şüpheliye atıfta bulunarak.

myok9kpturbxy83zte0ztflzda2zjlmnzbiogfjyjllzji2m2m2odg1oc5qcgerkwlnaxya3gabotaf.webp

Neves Valente (48), Brown Üniversitesi'nde iki öğrencinin öldüğü ve dokuz kişinin yaralandığı silahlı saldırının yanı sıra Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bir profesörün öldürülmesiyle ilgili olarak da şüpheli konumunda.

Yetkililer, Neves Valente'nin dün gece kendi kendine ateş ederek intihar ettiği ve öldüğünü açıkladı.

Providence polisinin açıklamasına göre, Neves Valente 2000 yılından beri öğrenci vizesiyle Brown Üniversitesi'nde eğitim görüyordu.

Mahkeme belgesine göre, 2017'de kendisine çeşitlilik vizesi verildi ve birkaç ay sonra ABD'de kalıcı yasal ikamet statüsü kazandı.

2001'de eğitimini bırakması ile 2017'de vizesini alması arasındaki dönemde nerede olduğu hemen bilinmiyordu.

Çeşitlilik Vizesi Programı, her yıl ABD'ye göç akışında yeterince temsil edilmeyen ülkelerin vatandaşlarına, çoğu Afrika'da olmak üzere, kura yöntemiyle 50.000'e kadar yeşil kart vermektedir.

Program, Kongre kararıyla kurulmuştu ve askıya alınmasının "neredeyse kesinlikle yasal itirazlara yol açması" bekleniyor.

2025 YILINDA 20 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

2025 vize çekilişine yaklaşık 20 milyon kişi başvurdu ve kazananların aile üyeleri de dahil olmak üzere 131.000'den fazla başvuru sahibi seçildi.

Seçim sürecinin ardından adaylar, ABD'ye giriş izni almak için güvenlik ve idari kontrollerden geçerler.

Piyango kazananları yeşil kart başvurusunda bulunmaya davet edilir, ABD konsolosluklarında mülakatlara katılır ve kalıcı oturma izni için başvuran diğer kişilerle aynı kontrollerden geçerler.

873f0437-a681-42c3-b28e-51977850a8e6.webp

Trump daha önce çeşitlilik vizesi programına karşı çıkmıştı.

Kasım ayında Ulusal Muhafız üyelerine yönelik saldırıda Afgan uyruklu bir kişinin silahlı saldırgan olarak tespit edilmesinin ardından, Trump yönetimi Afganistan ve diğer ülkelerden gelen göçmenlere ilişkin daha katı kurallar getirdi.

Kitlesel sınır dışı etme çabalarının bir parçası olarak Trump, çeşitlilik vizesi çekilişi ve doğumla kazanılan vatandaşlık da dahil olmak üzere, yasal göçmenliğe giden bazı yasal yolları sınırlamaya veya ortadan kaldırmaya çalıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi yakın zamanda bu hakka yönelik itirazını görüşmeyi kabul etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

