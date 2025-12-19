Epstein skandalı sonrası kritik atama: İngiltere'nin yeni Washington Büyükelçisi belli oldu

İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine getirilen Christian Turner'ın ataması, eski Büyükelçi Peter Mandelson'ın görevden alınmasının ardından gerçekleşti. Mandelson, ABD'de fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile olan yakın ilişkisinin belgelerle ortaya çıkması üzerine 11 Eylül'de Başbakan Starmer tarafından görevden el çektirilmişti. Ortaya çıkan yazışmalarda Mandelson'ın Epstein'a "En iyi dostum" diye hitap ettiği belirlenmişti.

TECRÜBELİ DİPLOMAT WASHİNGTON YOLUNDA

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının tavsiyesi ve Kral 3. Charles'ın onayıyla göreve getirilen Christian Turner, kariyeri boyunca Nairobi ve İslamabad Büyükelçiliği gibi kritik görevlerde bulundu. 1997 yılında diplomasi kariyerine başlayan Turner, eski Başbakanlar Gordon Brown ve Theresa May dönemlerinde de üst düzey danışmanlık görevleri yürütmüştü. Turner, son olarak Ekim 2025'te Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine atanmış ancak Washington görevi nedeniyle bu pozisyona başlamadan yeni görevine yönlendirilmiş oldu.

Pedofil Epstein dosyasında flaş isimler! Trump'ın eski danışmanı, Bill Gates, Woody Allen...

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MESAJI

Başbakan Keir Starmer, atamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede Turner'ın tecrübesine dikkat çekerek, bu görevlendirmenin iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendireceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da Turner'ın son derece kritik bir dönemde bu görevi üstleneceğini belirtti. Turner ise yaptığı ilk açıklamada, transatlantik ilişkilerin büyük önem taşıdığı bir süreçte Washington'da görev yapacak olmaktan onur duyduğunu ifade etti.