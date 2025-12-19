Epstein skandalı sonrası kritik atama: İngiltere'nin yeni Washington Büyükelçisi belli oldu

Epstein skandalı sonrası kritik atama: İngiltere'nin yeni Washington Büyükelçisi belli oldu
Yayınlanma:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla görevden alınan Peter Mandelson'ın yerine, deneyimli diplomat Christian Turner'ı Washington Büyükelçisi olarak atadı.

İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine getirilen Christian Turner'ın ataması, eski Büyükelçi Peter Mandelson'ın görevden alınmasının ardından gerçekleşti. Mandelson, ABD'de fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile olan yakın ilişkisinin belgelerle ortaya çıkması üzerine 11 Eylül'de Başbakan Starmer tarafından görevden el çektirilmişti. Ortaya çıkan yazışmalarda Mandelson'ın Epstein'a "En iyi dostum" diye hitap ettiği belirlenmişti.

TECRÜBELİ DİPLOMAT WASHİNGTON YOLUNDA

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının tavsiyesi ve Kral 3. Charles'ın onayıyla göreve getirilen Christian Turner, kariyeri boyunca Nairobi ve İslamabad Büyükelçiliği gibi kritik görevlerde bulundu. 1997 yılında diplomasi kariyerine başlayan Turner, eski Başbakanlar Gordon Brown ve Theresa May dönemlerinde de üst düzey danışmanlık görevleri yürütmüştü. Turner, son olarak Ekim 2025'te Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine atanmış ancak Washington görevi nedeniyle bu pozisyona başlamadan yeni görevine yönlendirilmiş oldu.

Pedofil Epstein dosyasında flaş isimler! Trump'ın eski danışmanı, Bill Gates, Woody Allen...Pedofil Epstein dosyasında flaş isimler! Trump'ın eski danışmanı, Bill Gates, Woody Allen...

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MESAJI

Başbakan Keir Starmer, atamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede Turner'ın tecrübesine dikkat çekerek, bu görevlendirmenin iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendireceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da Turner'ın son derece kritik bir dönemde bu görevi üstleneceğini belirtti. Turner ise yaptığı ilk açıklamada, transatlantik ilişkilerin büyük önem taşıdığı bir süreçte Washington'da görev yapacak olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Dünya
Son dakika | ABD Green Card çekilişlerini süresiz askıya aldı
Son dakika | ABD Green Card çekilişlerini süresiz askıya aldı
Dünyanın gündemine oturan aldatma görüntülerindeki isim sonunda konuştu
Dünyanın gündemine oturan aldatma görüntülerindeki isim sonunda konuştu