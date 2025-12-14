ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'deki Brown Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Kampüste alarm verilirken çok sayıda kişinin vurulduğu öğrenildi.

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'nden acil durum bildirimi yapıldı ve yere saatle akşam saatlerine "aktif silahlı saldırgan" uyarısı verildi.

Yapılan açıklama ile, olaya ilişkin bir kişinin yakalandığını duyurulurken, ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerden saklanmaları, telefonlarını sessize almaları ve kapıları kilitlemeleri istendi.

2 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Açıklamada, silahlı saldırının kampüsteki Fizik ve Mühendislik Fakülteleri binalarının yakınında gerçekleştiği ve polisin olay yerini güvenlik altına aldığı bildirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi ise yaralandı.

TRUMP: ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Rhode Island'daki Brown Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırı hakkında bilgilendirildim. FBI olay yerinde. Şüpheli gözaltına alındı. Tanrı kurbanları ve kurbanların ailelerini korusun!” dedi.